Home > देश > Maharashtra: हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से अस्पताल में भर्ती हुई लड़की, तीन बार हुआ प्रेग्नेंसी टेस्ट, पॉजिटिव आई रिपोर्ट, परिवार ने क्या कहा?

Maharashtra: हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से अस्पताल में भर्ती हुई लड़की, तीन बार हुआ प्रेग्नेंसी टेस्ट, पॉजिटिव आई रिपोर्ट, परिवार ने क्या कहा?

Maharashtra News: बीजेपी नगरसेवक दीपेश म्हात्रे ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. परिजनों का कहना है कि इस घटना से नाबालिग लड़की को मानसिक रूप से बड़ा आघात पहुंचा है.

By: Hasnain Alam | Published: August 11, 2026 8:34:07 PM IST

केडीएमसी अस्पताल
केडीएमसी अस्पताल


Maharashtra News: महाराष्ट्र के केडीएमसी के शास्त्रीनगर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची एक नाबालिग लड़की को कथित तौर पर गर्भवती बताए जाने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है. हीमोग्लोबिन की कमी के कारण अस्पताल में भर्ती इस नाबालिग लड़की की एक-दो नहीं, बल्कि तीन बार प्रेग्नेंसी टेस्ट किए जाने का दावा उसके परिजनों ने किया है.

इतना ही नहीं, केडीएमसी की जांच प्रक्रिया के दौरान कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर में कराई गई जांच में भी गर्भावस्था की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की बात कही जा रही है. हालांकि, परिजनों का दावा है कि बाहर से कराए गए प्रेग्नेंसी टेस्ट में रिपोर्ट निगेटिव आई है.

You Might Be Interested In

जांच कर कार्रवाई की हुई मांग

इस मामले का खुलासा भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रे ने किया है. उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. परिजनों का कहना है कि इस घटना से नाबालिग लड़की को मानसिक रूप से बड़ा आघात पहुंचा है.

लड़की के परिवार के अनुसार अस्पताल में उसका 3 बार प्रेग्नेंसी टेस्ट करवाया गया और बताया गया कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इससे उन्हें काफी सदमा लगा. बाद में जब डोंबिवली के एक प्राइवेट लैब में टेस्ट करवाया गया, तो रिपोर्ट निगेटिव आई. 

परिवार ने प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा

शास्त्रीनगर अस्पताल को इलाके का अहम हेल्थ सेंटर माना जाता है. ऐसे में इस लापरवाही को लेकर परिवार ने प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है. मामले को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टरों की ओर से किसी भी नाबालिग का परीक्षण करते समय माता-पिता से लिखित सहमति लेना जरूरी है.

इसके अलावा कभी-कभी लैब में इस्तेमाल की जाने वाले किट की क्वालिटी, स्टोरेज और टेक्निशीयन की ट्रेनिंग में अंतर भी रिपोर्ट में गड़बड़ी का कारण बन सकती है. अगर 2 अलग-अलग जगहों से अलग-अलग रिपोर्ट्स मिलती हैं, तो ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और एक्सपर्ट डॉक्टर की ओर से इसकी पुष्टि करना जरूरी है. फिलहाल परिवार ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

Tags: Maharashtra News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दालचीनी की चाय पीने के फायदे

August 11, 2026

जब भारत ने आखिरी बार श्रीलंका में खेली टेस्ट सीरीज,...

August 11, 2026

कौन हैं सिंगर सुकृति कक्कड़? जिन्होंने रचाई सगाई

August 11, 2026

अशोक चक्र, बाघ, मोर, कमल और राष्ट्रगान; क्यों है राष्ट्रीय...

August 11, 2026

किन चीजों को चाय के साथ नहीं खाना चाहिए?

August 10, 2026

14 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हो रहीं फिल्में

August 10, 2026
Maharashtra: हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से अस्पताल में भर्ती हुई लड़की, तीन बार हुआ प्रेग्नेंसी टेस्ट, पॉजिटिव आई रिपोर्ट, परिवार ने क्या कहा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Maharashtra: हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से अस्पताल में भर्ती हुई लड़की, तीन बार हुआ प्रेग्नेंसी टेस्ट, पॉजिटिव आई रिपोर्ट, परिवार ने क्या कहा?
Maharashtra: हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से अस्पताल में भर्ती हुई लड़की, तीन बार हुआ प्रेग्नेंसी टेस्ट, पॉजिटिव आई रिपोर्ट, परिवार ने क्या कहा?
Maharashtra: हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से अस्पताल में भर्ती हुई लड़की, तीन बार हुआ प्रेग्नेंसी टेस्ट, पॉजिटिव आई रिपोर्ट, परिवार ने क्या कहा?
Maharashtra: हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से अस्पताल में भर्ती हुई लड़की, तीन बार हुआ प्रेग्नेंसी टेस्ट, पॉजिटिव आई रिपोर्ट, परिवार ने क्या कहा?