Maharashtra: फर्श पर गद्दे, एक कमरे में 79 बच्चे और आधी रात सांप घुसा सांप… 3 छात्राओं की मौत ने खोली सुरक्षा की पोल

Maharashtra Girls Hostel Snake Bite: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से एक बहुत ही दुखद खबर आई है. रविवार देर रात धनोरा तहसील के जपतलाई में मौजूद आश्रम स्कूल के हॉस्टल में एक ज़हरीला सांप घुस गया. आश्रम स्कूल में सोते समय ज़हरीले सांप के काटने से तीन आदिवासी छात्राओं की मौत हो गई, जबकि बाकी का इलाज चल रहा है.

एक स्टूडेंट की हालत गंभीर बताई जा रही है. इस भयानक घटना से आश्रम स्कूल और पूरे इलाके में दहशत फैल गई है, और स्टूडेंट्स के परिवार वाले दुखी हैं.

रात 2 बजे घुसा सांप

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 10 अगस्त को रात करीब 2 बजे हुई. करीब 79 स्टूडेंट्स एक कमरे में सो रहे थे. अचानक एक सांप कमरे में घुस आया और उनमें से कुछ को काट लिया. इस घटना से हॉस्टल में दहशत फैल गई. सांप के काटने से घायल स्टूडेंट्स को तुरंत धनोरा हेल्थ सेंटर ले जाया गया.

स्टूडेंट्स में डर और दहशत

इलाज के दौरान दो स्टूडेंट्स की मौत हो गई. वहीं, गंभीर हालत में एक स्टूडेंट को गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. इससे इस दुखद हादसे में मरने वालों की कुल संख्या तीन हो गई है. बाकी स्टूडेंट्स का इलाज चल रहा है. दीपिका बिटकुसाई मडावी की हालत गंभीर बताई जा रही है.

इस घटना के बाद हॉस्टल में रहने वाले दूसरे स्टूडेंट्स में डर और घबराहट फैल गई. कुछ स्टूडेंट्स ने कथित तौर पर घबराहट, बेचैनी और उल्टी की शिकायत की है. एहतियात के तौर पर, कई स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल में मेडिकल देखरेख में रखा गया है.

सिक्योरिटी पर सवाल

इस घटना के बाद, आश्रमशाला के इंतज़ामों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि हॉस्टल में रहने वाले लगभग 79 स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेड नहीं थे. स्टूडेंट्स को फ़र्श पर बिछे गद्दों पर सुलाया गया, जिसमें कथित तौर पर दो स्टूडेंट्स एक गद्दे पर सो रहे थे.

अब सवाल यह उठता है: क्या स्टूडेंट्स के सोने के लिए सुरक्षित और काफ़ी इंतज़ाम थे? क्या हॉस्टल को साँपों और दूसरे ज़हरीले जीवों से बचाने के लिए काफ़ी इंतज़ाम किए गए थे? और सांप हॉस्टल के कमरे में कैसे आया?

अगर लापरवाही पाई जाती है, तो ज़िम्मेदारी तय की जाएगी

जपतलाई में यह पुराना, पूरी तरह से फंडेड आश्रम स्कूल कथित तौर पर एक ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा चलाया जाता है. तीन स्टूडेंट्स की मौत के बाद आश्रम स्कूल में स्टूडेंट्स को दी जाने वाली सेफ्टी और बेसिक सुविधाओं की जांच की मांग उठ रही है. हालांकि, बेड के इंतज़ाम और दूसरे आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही साफ होगी. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जांच में किसी भी लेवल पर लापरवाही सामने आती है, तो जवाबदेही और कार्रवाई की मांग तेज हो जाएगी.

फिलहाल, इस दुखद घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आदिवासी स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी में चूक कहां हुई, जिन्हें सुरक्षित माहौल में पढ़ाई करनी चाहिए थी? तीनों स्टूडेंट्स की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है, और अब परिवार और नागरिक एडमिनिस्ट्रेशन की जांच और आगे की कार्रवाई पर नज़र रखे हुए हैं.