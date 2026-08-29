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Video: महाराष्ट्र में FDA अधिकारी दुकानदार को बचाने का कर रहा था प्रयास, गुस्साई भीड़ ने मुंह में ठूंस दिया एक्सपायरी बिस्कुट

Maharashtra FDA Officer Video: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में नमकीन मिक्स खाने से 2 साल के एक बच्चे की तबीयत बिगड़ गई. बच्चे के परिवार ने एफडीए में शिकायत की. आरोप है कि जांच करने आया फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) का अधिकारी दुकानदार को बचाने का प्रयास कर रहा था. लोगों ने रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया. जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने FDA अधिकारी के मुंह में एक्सपायरी बिस्कुट ठूंस दिया.

By: Sohail Rahman | Published: August 29, 2026 11:19:42 PM IST

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में लोगों ने एफडीए ऑफिसर के मुंह में ठूंसा एक्सपायरी बिस्कुट
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में लोगों ने एफडीए ऑफिसर के मुंह में ठूंसा एक्सपायरी बिस्कुट


Maharashtra FDA Officer Video: महाराष्ट्र (Maharashtra News) के छत्रपति संभाजीनगर जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें उग्र भीड़ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के एक अधिकारी को एक्सपायर हो चुके बिस्कुट को खिलाने का प्रयास कर रहे थे. जिसमें अधिकारी को हाथ से बिस्कुट हटाते हुए देखा जा सकता है. दरअसल, बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक पान की दुकान की जांच के दौरान फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के एक अधिकारी का सामना गुस्साई भीड़ से हुआ.

स्थानीय लोगों का आरोप था कि दुकान में एक्सपायर हो चुके खाने-पीने के सामान बेचे जा रहे थे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस घटना के वीडियो में स्थानीय लोग एक्सपायर हो चुके बिस्कुट के पैकेट दिखाते और अधिकारी से सवाल-जवाब करते दिख रहे हैं.

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2 साल का बच्चा पड़ा बीमार

बताया जा रहा है कि यह घटना तब हुई जब दुकान से खरीदा गया नमकीन स्नैक मिक्स खाने के बाद दो साल का एक बच्चा बीमार पड़ गया और उसे चक्कर आने लगे. बच्चे के परिवार के अनुसार, उसकी हालत बिगड़ने पर वे उसे अस्पताल ले गए और बाद में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के बाद, FDA अधिकारी ने दुकान की जांच की. जांच के दौरान कथित तौर पर एक्सपायर हो चुके बिस्कुट के कई पैकेट मिले. हालांकि, स्थानीय लोगों का दावा था कि जिस स्नैक मिक्स से बच्चे के बीमार होने का शक था, उसे पहले ही दुकान से हटा दिया गया था.



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जांच के दौरान बढ़ा तनाव

जानकारी सामने आ रही है कि एफडीए अधिकारी की जांच के दौरान तनाव बढ़ गया. क्योंकि कुछ स्थानीय लोगों ने FDA अधिकारी पर रिश्वत लेने और दुकानदार को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ लोग अधिकारी से बहस करते और उन्हें चुनौती देते दिख रहे हैं कि अगर एक्सपायर हो चुके बिस्कुट सुरक्षित हैं तो वे उन्हें खाकर दिखाएं. यह भी आरोप है कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने जबरन बिस्कुट उनके मुंह में डालने की कोशिश की.

इस घटना ने एक्सपायर हो चुके खाने-पीने के सामान की बिक्री और खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. FDA की जांच, बच्चे की हालत और दुकान के मालिक या घटना में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में और जानकारी का इंतजार है.

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