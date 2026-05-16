महाराष्ट्र में अशोक खरात समेत 34 ढोंगी बाबाओं पर पुलिस का शिंकजा; 2 महीने में 35 FIR; किस-किस के नाम लिस्ट में शामिल?

By: Shristi S | Published: May 16, 2026 3:38:20 PM IST

Maharashtra Fake Baba List: महाराष्ट्र में धोखेबाज और पाखंडी बाबाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा है. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले दो महीनों में पूरे राज्य में 35 धोखेबाज बाबाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं.

पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए, कई ज़िलों में इन धोखेबाज़ बाबाओं के दरबारों पर शिकंजा कसा है. अंधविश्वास का यह काला खेल सिर्फ़ ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित नहीं है; शहरी इलाकों से भी धोखाधड़ी के कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं.

महिलाओं का यौन शोषण और आर्थिक धोखाधड़ी

मिली शिकायतों में महिलाओं के यौन शोषण और बड़े पैमाने पर आर्थिक धोखाधड़ी के कई गंभीर मामले शामिल हैं. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का दावा है कि हाल ही में सामने आए “खरत मामले” ने अन्य पीड़ित महिलाओं को आगे आकर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया है.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक महत्वपूर्ण दावा करती है, जिसमें कहा गया है कि यह कार्रवाई किसी एक समूह के खिलाफ नहीं, बल्कि अलग-अलग धर्मों के धोखेबाज़ बाबाओं के खिलाफ है. इन सभी के खिलाफ अंधविश्वास और काला जादू विरोधी कानून (Anti-Superstition and Black Magic Act) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. समिति ने पूरे राज्य से ऐसे 35 मामलों की एक आधिकारिक सूची भी जारी की है.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा जारी 35 धोखेबाज़ बाबाओं की सूची:

  1. अशोक कुमार खरात- नासिक
  2. गाडगेबाबा राजेंद्र गाडगे- संगमनेर, अहिल्यानगर (अहमदनगर)
  3. चेतन सुनील माली- मूर्तिजापुर, अकोला
  4. पंकज देवराम घोलप- येडगांव, पुणे
  5. मोहन मामा भोसले- कुर्डुवाडी, सोलहपुर
  6. नाना बर्डे- आले फाटा, पुणे
  7. ऋषिकेश वैद्य- वसई, मुंबई
  8. अल्ताफ रईस खान-  मालाड, मुंबई
  9. रिधम पांचाल- मालाड, मुंबई
  10. गणेश शिंदे- श्रीरामपुर, अहिल्यानगर
  11. अर्जुन चव्हाण उर्फ टनटन बाबा- नवी मुंबई
  12. विठोबा वाल्मीक जाट- सातपुर, नासिक
  13. किसन तलपे- मंदोशी, खेड
  14.  महेशगिरी उर्फ महेश काकडे- लासलगाव, नासिक
  15. अब्दुल रशीद शेख- खालापुर, रायगढ़
  16. इरफान नियाज अहमद- कांदिवली, मुंबई
  17. अनिल सोलोमन सिंह (पादरी)- पुणे
  18. शिवराम पराश सावर- पालघर
  19. अल्ताफ हसन मदारी- जलगांव
  20. नाना महाराज उर्फ गुरु माऊली वीरकर – टेंभुर्णी, सोलापुर
  21. पिंटू धुमाल- बारामती, पुणे
  22. हेमदास किसन बावने  (भंडारा)
  23. चंद्रकांत राजेंद्र माली- इगतपुरी, नासिक
  24. अशोक मधुकर आढाव- श्रीरामपुर, अहिल्यानगर
  25. औदुंबर गडदे- स्वारगेट, पुणे
  26. नवनाथ गवली- खेड, पुणे
  27. शाहिद शेख- खड़कपाड़ा, कल्याण
  28. शिव भाऊ सोनवणे- सर्जेपुरा, अहिल्यानगर
  29. ज्ञानेश्वर नागोराव कोरडे- बिलोली, नांदेड़
  30. रमेश गुप्ता- मालाड, मुंबई
  31. हरिगीरी दत्तगीरी महाराज- भाग्यनगर, नांदेड़
  32. मंजुनाथ शेट्टी उर्फ दीक्षित- ठाणे
  33. कृष्णा उर्फ भगत सुभाष चित्ते- पश्चिम देवपुर, धुले
  34. यशवंत एकनाथ थोरात- पारनेर, अहिल्यानगर
  35. श्याम महाराज राठौड़- दिघी, पुणे

