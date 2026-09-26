महाराष्ट्र में सूखे की हालत ने याद दिला दिया 1972 का साल, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा था असर, 3 करोड़ लोग हुए थे प्रभावित

Maharashtra Drought: महाराष्ट्र इन दिनों सूखे की चपेट में है. विपक्ष की भारी विरोध के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई बड़ी घोषणा की थी. वर्तमान सूखे की इस स्थिति को देखते हुए 1972 का सूखा याद आ गया. जब सूखे ने महाराष्ट्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया था. 1972 का संकट इतना बड़ा था कि लोगों ने गांवों से पलायन करना शुरू कर दिया था. खेत खाली नजर आ रहे थे. पशुओं के लिए चारा नहीं मिल रहा था.

साल 1972 में भी बारिश की भारी कमी की वजह से महाराष्ट्र सूखे की चपेट में आ गया था. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार लोगों के पास खेती का सहारा नहीं बचा था. रोजगार के मौके खत्म हो रहे थे. ऐसे में सरकार के सामने सवाल था कि लोगों को सिर्फ अनाज और दूसरी राहत सामग्री दी जाए या उन्हें ऐसा काम भी दिया जाए जिससे परिवार की आमदनी चल सके.

राहत के लिए बनवाई गईं सड़कें

लोगों को राहत देने के लिए सड़कों का निर्माण कराया गया. कुएं खोदे गए, तालाब और दूसरे काम शुरू किए गए. ताकि लोगों को रोजगार मिल सके. लेकिन इतना सब करने के बावजूद यह सवाल उठ रहा था कि क्या ये सब करने से संकट खत्म हो पाएगा? इसी दौर में रोजगार की गारंटी अधिनियम आया. कई सालों के बाद इसी मॉडल की सोच राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची और 2005 में मनरेगा लागू हुआ.

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1972 में महाराष्ट्र की स्थिति कैसी थी?

महाराष्ट्र में लगातार 2 वर्षों तक सामान्य से कम बारिश हुई थी. 1970-71 और 1971-72 में हालात बिगड़ने लगे थे. इसके बाद 1972-73 में संकट और गहरा गया. आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, राज्य के 25 जिले और करीब 31 हजार गांव प्रभावित हुए थे. करीब 3 करोड़ लोग संकट की चपेट में आए थे. सूखा का सीधा असर खेती पर पड़ा था. फसलों का उत्पादन सामान्य के मुकाबले करीब आधा हो गया था. ज्वार और बाजरा जैसी प्रमुख फसलों के साथ धान की खेती को भी भारी नुकसान हुआ था. कई जगह नुकसान 50 से 75 फीसदी तक पहुंच गया. ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती थी. जब खेत सूख गए तो मजदूरी के काम में भी भारी गिरावट देखने को मिले थे.

सूखे की वजह से इंसान के साथ-साथ मवेशियों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई थी. पशुओं के लिए चारा जुटाना मुश्किल हो गया था. रोजगार के अवसर खत्म होने की वजह से परिवारों की आमदनी पर भी गहरा आघात लगा था. हालात इतने खराब थे कि कई जगह लोगों को जंगली कंद-मूल खाकर गुजारा करना पड़ा था.

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