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75 प्रतिशत महाराष्ट्र में सूखा! CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान, जानें- किसानों को क्या-क्या मिलेगी राहत?

Maharashtra Drought 2026: महाराष्ट्र में बारिश की कमी और सूखे की स्थिति से किसान लगातार परेशान थे और फसलों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा था. इस बीच विपक्ष सरकार पर जल्द सूखा घोषित करने को लेकर दबाव बना रहा था. अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 265 तालुकों में सूखा घोषित करते हुए किसानों के लिए कर्ज पुनर्गठन, भूमि राजस्व में छूट, बिजली बिल में राहत, परीक्षा शुल्क माफी और पानी-चारे की व्यवस्था समेत कई बड़े फैसले लिए हैं.

By: श्वेता वर्मा
Last Edited By: श्वेता वर्मा
Last Updated: September 26, 2026 1:43:30 PM IST

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के 358 में से 265 तालुकों में सूखा घोषित किया
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के 358 में से 265 तालुकों में सूखा घोषित किया


Maharashtra Drought 2026: महाराष्ट्र में बारिश की कमी और फसलों पर पड़े गंभीर असर के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 358 में से 265 तालुकों में सूखा घोषित किया है. यह फैसला उन तालुकों में लिया गया है, जहां सूखे का ट्रिगर-1 लागू हुआ है. सरकार ने प्रभावित किसानों और ग्रामीण आबादी के लिए कई राहत उपायों की घोषणा की है.

दरअसल, महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को लेकर विपक्ष लगातार फडणवीस सरकार को घेर रहा था. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सरकार से जल्द सूखा घोषित करने की मांग की थी, जबकि शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने विशेष विधानसभा सत्र बुलाने और तालुकावार सूखा घोषित करने की मांग उठाई थी.

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सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किसानों से किया सीधे संवाद

इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर लातूर, धाराशिव, सोलापुर और विदर्भ के प्रभावित क्षेत्रों में जमीनी स्थिति का जायजा लिया और किसानों से सीधे संवाद किया. इसके बाद सरकार ने राहत उपायों को तेजी से लागू करने का फैसला किया.

विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क में दी जाएगी माफी

सरकार के फैसले के तहत भूमि राजस्व में छूट, फसल ऋण का पुनर्गठन, कृषि कर्ज की वसूली पर रोक, कृषि पंपों के बिजली बिल में छूट और विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क में माफी दी जाएगी. जरूरत वाले इलाकों में पानी के टैंकर, खाद्यान्न और पशुओं के चारे की व्यवस्था भी की जाएगी.

GPS के जरिए फसलों की स्थिति दर्ज करने के निर्देश

रोजगार गारंटी योजना के तहत जलसंधारण और अन्य काम बड़े पैमाने पर शुरू किए जाएंगे. जिलाधिकारियों को फसल नुकसान के पंचनामे तत्काल पूरा करने और फोटो व GPS के जरिए फसलों की स्थिति दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

Tags: devendra fadnavisMaharashtra News
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