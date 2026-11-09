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Maharashtra Fire Incident: दिवाली की रात सोता रह गया परिवार और फैल गई आग! 6 लोगों की दर्दनाक मौत

Maharashtra Fire Incident: महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के येदशी में दिवाली के जश्न के दौरान एक घर में आग लगने से छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को सुरक्षित बचा लिया गया. आग आधी रात को लगी और तेज़ी से पूरे घर में फैल गई,

By: Heena Khan | Published: November 9, 2026 12:09:10 PM IST

maharashtra fire
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Maharashtra Fire Incident: महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के येदशी में दिवाली के जश्न के दौरान एक घर में आग लगने से छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को सुरक्षित बचा लिया गया. आग आधी रात को लगी और तेज़ी से पूरे घर में फैल गई, जिससे घर के लोग अंदर फंस गए. माना जा रहा है कि परिवार के छह सदस्यों की दम घुटने से मौत हो गई, क्योंकि वो भाग नहीं पाए.

कैसे लगी भयानक आग 

परिवार एक किराने की दुकान के ऊपर वाले फ्लोर पर रहता था. जैसे-जैसे आग तेज होती गई, गांववालों और फायर ब्रिगेड के लोगों ने रात भर आग पर काबू पाने की कोशिश की. मेडिकल प्रोफेशनल्स के मुताबिक, चार पीड़ितों को धाराशिव के सरकारी अस्पताल में मृत लाया गया. शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि आग दिवाली के जश्न के दौरान घर के अंदर जलाए गए दीयों से लगी होगी. हालांकि, आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है.

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मुंबई में आग लगने की घटनाएं

मुंबई में दिवाली की रात अलग-अलग जगहों पर तीन बड़ी आग लग गईं, जिससे कई झोपड़ियां, दुकानें, एक कमर्शियल बिल्डिंग और एक गैरेज को नुकसान पहुंचा, सिविक अधिकारियों ने सोमवार को बताया. उन्होंने बताया कि किसी भी घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, और डोंगरी इलाके में आग बुझाने में फायरफाइटर्स को नौ घंटे से ज़्यादा लगे.

डोंगरी में डॉ. माहेश्वरी रोड पर हाजी कसम चॉल (रो टेनमेंट) में आग लगने की खबर रविवार रात करीब 10 बजे मिली. इसे शुरू में लेवल-I आग माना गया और बाद में लेवल-II कर दिया गया. लेवल-I आग को आमतौर पर शुरुआती फायरफाइटिंग रिसोर्स लगाकर काबू किया जाता है, जबकि लेवल-II आग के लिए ज़्यादा लोगों और इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है.

एक सिविक अधिकारी ने बताया कि आग ने कई दुकानों और झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जो बिजली की वायरिंग और इंस्टॉलेशन, लकड़ी के फर्नीचर, LPG सिलेंडर, केमिकल ड्रम और तिरपाल शीट तक फैल गई. अधिकारी ने बताया कि सोमवार सुबह 7.23 बजे आग पर काबू पाने में फायरफाइटर्स को नौ घंटे से ज़्यादा लगे.

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Tags: fire incidentMaharashtra News
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