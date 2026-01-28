महाराष्ट्र में अजित पवार के निधन पर 3 दिन का शोक, जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद

Maharashtra three-day mourning: उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत के बाद पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में सार्वजनिक अवकाश और तीन दिन के शोक की घोषणा की है. मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, फडणवीस ने छुट्टी और तीन दिन के शोक की अवधि की घोषणा की. स्कूलों को भी बंद घोषित कर दिया गया है. इस बीच स्कूली छात्र और माता-पिता इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि क्या स्कूल तीन दिनों तक बंद रहेंगे?

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ और कौन था?

दरअसल बुधवार 28 जनवरी 2026 की सुबह पूरे देश के लिए दुखद खबर लेकर आई. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई. विमान में उनके साथ चार अन्य लोग भी थे. पायलट-इन-कमांड कैप्टन सुमित कपूर, को-पायलट कैप्टन शाम्भवी पाठक, पीएसओ विदिप जाधव और पीए पिंकी माली थी. वे VSR एविएशन द्वारा संचालित एक Learjet 45 विमान में यात्रा कर रहे थे. एनसीपी नेता अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे, तभी बारामती हवाई अड्डे पर उतरते समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है.

महाराष्ट्र में तीन दिन का राजकीय शोक

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में सार्वजनिक अवकाश और तीन दिन के शोक की घोषणा की है. मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, फडणवीस ने छुट्टी और तीन दिन के शोक की अवधि की घोषणा की. सभी राज्य सरकारी कार्यालय आज, 28 जनवरी को बंद रहेंगे. इसके अलावा महाराष्ट्र में तीन दिन का राजकीय शोक रहेगा. अजित पवार की मौत पर दुख व्यक्त किया और कहा कि दिवंगत नेता की उपस्थिति और प्रभाव की कमी महाराष्ट्र में बहुत महसूस की जाएगी.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले सर्व कार्यक्रम रद्द केले असून ते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोघेही थोड्याच वेळात बारामतीसाठी रवाना होत आहेत. राज्यात आज शासकीय सुटी जाहीर करण्यात आली असून तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 28, 2026

स्कूल की छुट्टी को लेकर भ्रम

इस दुखद खबर के बाद स्कूलों और कार्यालयों की छुट्टियों को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल गईं. लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि क्या तीन दिन के राजकीय शोक की अवधि के दौरान सभी स्कूल बंद रहेंगे. हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल राज्य के सभी स्कूलों और सरकारी कार्यालयों के लिए केवल 28 जनवरी, 2026, यानी केवल आज के लिए छुट्टी घोषित की है. तीन दिन के राजकीय शोक की अवधि के दौरान उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है. इसके अलावा 28 से 30 जनवरी तक राज्य में कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा.

क्या स्कूल 3 दिन बंद रहेंगे? एक अधिकारी से अपडेट

महाराष्ट्र शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने स्कूल बंद होने के बारे में जरूरी जानकारी दी है, जिससे सभी छात्रों और माता-पिता का कन्फ्यूजन दूर हो गया है. अधिकारी ने बताया कि अभी सिर्फ़ 28 जनवरी 2026 को राज्य के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है. 29 और 30 जनवरी के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है. अगर आने वाले दिनों में स्कूल बंद करने के बारे में कोई और फैसला लिया जाता है, तो स्कूलों को पहले से बता दिया जाएगा.

यह जानकारी शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शेयर की जाएगी. इस जानकारी के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. अगर कोई फैसला लिया जाता है, तो आज शाम तक उसकी घोषणा कर दी जाएगी. अभी 29 और 30 जनवरी 2026 को स्कूल खुले रहेंगे.