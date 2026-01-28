Home > देश > महाराष्ट्र में अजित पवार के निधन पर 3 दिन का शोक, जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद

महाराष्ट्र में अजित पवार के निधन पर 3 दिन का शोक, जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद

Maharashtra three-day mourning: उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत के बाद पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में सार्वजनिक अवकाश और तीन दिन के शोक की घोषणा की है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 28, 2026 4:22:11 PM IST

Ajit Pawar News
Ajit Pawar News


Maharashtra three-day mourning: उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत के बाद पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में सार्वजनिक अवकाश और तीन दिन के शोक की घोषणा की है. मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, फडणवीस ने छुट्टी और तीन दिन के शोक की अवधि की घोषणा की. स्कूलों को भी बंद घोषित कर दिया गया है. इस बीच स्कूली छात्र और माता-पिता इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि क्या स्कूल तीन दिनों तक बंद रहेंगे?

You Might Be Interested In

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ और कौन था?

दरअसल बुधवार 28 जनवरी 2026 की सुबह पूरे देश के लिए दुखद खबर लेकर आई. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई. विमान में उनके साथ चार अन्य लोग भी थे. पायलट-इन-कमांड कैप्टन सुमित कपूर, को-पायलट कैप्टन शाम्भवी पाठक, पीएसओ विदिप जाधव और पीए पिंकी माली थी. वे VSR एविएशन द्वारा संचालित एक Learjet 45 विमान में यात्रा कर रहे थे. एनसीपी नेता अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे, तभी बारामती हवाई अड्डे पर उतरते समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है.

महाराष्ट्र में तीन दिन का राजकीय शोक

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में सार्वजनिक अवकाश और तीन दिन के शोक की घोषणा की है. मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, फडणवीस ने छुट्टी और तीन दिन के शोक की अवधि की घोषणा की. सभी राज्य सरकारी कार्यालय आज, 28 जनवरी को बंद रहेंगे. इसके अलावा महाराष्ट्र में तीन दिन का राजकीय शोक रहेगा. अजित पवार की मौत पर दुख व्यक्त किया और कहा कि दिवंगत नेता की उपस्थिति और प्रभाव की कमी महाराष्ट्र में बहुत महसूस की जाएगी.

You Might Be Interested In

Ajit Pawar Plane Crash Live Updates: बारामती में ही होगा अजित पवार का अंतिम संस्कार! जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारी

स्कूल की छुट्टी को लेकर भ्रम

इस दुखद खबर के बाद स्कूलों और कार्यालयों की छुट्टियों को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल गईं. लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि क्या तीन दिन के राजकीय शोक की अवधि के दौरान सभी स्कूल बंद रहेंगे. हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल राज्य के सभी स्कूलों और सरकारी कार्यालयों के लिए केवल 28 जनवरी, 2026, यानी केवल आज के लिए छुट्टी घोषित की है. तीन दिन के राजकीय शोक की अवधि के दौरान उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है. इसके अलावा 28 से 30 जनवरी तक राज्य में कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा.

क्या स्कूल 3 दिन बंद रहेंगे? एक अधिकारी से अपडेट

महाराष्ट्र शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने स्कूल बंद होने के बारे में जरूरी जानकारी दी है, जिससे सभी छात्रों और माता-पिता का कन्फ्यूजन दूर हो गया है. अधिकारी ने बताया कि अभी सिर्फ़ 28 जनवरी 2026 को राज्य के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है. 29 और 30 जनवरी के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है. अगर आने वाले दिनों में स्कूल बंद करने के बारे में कोई और फैसला लिया जाता है, तो स्कूलों को पहले से बता दिया जाएगा.

अक्षरा सिंह की कातिलाना अदाओं ने फिर उड़ाया गर्दा, ‘बलम जी हॉट लागेला’पर लगाए ऐसे ठुमके; वीडियो देख रह जाएंगे दंग

यह जानकारी शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शेयर की जाएगी. इस जानकारी के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. अगर कोई फैसला लिया जाता है, तो आज शाम तक उसकी घोषणा कर दी जाएगी. अभी 29 और 30 जनवरी 2026 को स्कूल खुले रहेंगे.

You Might Be Interested In
Tags: Ajit Pawar death newsAjit Pawar state funeralMaharashtra three-day mourningNCP leader Ajit Pawar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर लुक में कहर ढाती हैं Shruti Haasan, देखें तस्वीरें

January 28, 2026

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026
महाराष्ट्र में अजित पवार के निधन पर 3 दिन का शोक, जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

महाराष्ट्र में अजित पवार के निधन पर 3 दिन का शोक, जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद
महाराष्ट्र में अजित पवार के निधन पर 3 दिन का शोक, जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद
महाराष्ट्र में अजित पवार के निधन पर 3 दिन का शोक, जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद
महाराष्ट्र में अजित पवार के निधन पर 3 दिन का शोक, जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद