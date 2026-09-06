Maharashtra Dahi Handi: कहीं लोहे का ढांचा गिरने से महिला की मौत, कहीं 42 गोविंदा घायल… दही हांडी के जश्न के बाद दर्दनाक हादसा

Maharashtra Dahi Handi Accident: महाराष्ट्र में दही हांडी का जश्न जहां शनिवार 5 सिंतबर 2026 को पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया, वहीं पुणे, मुंबई और ठाणे से सामने आई दुर्घटनाओं ने त्योहार की खुशियों को मातम में बदल दिया. PTI के मुताबिक, पुणे में दही हांडी कार्यक्रम के लिए लगाए गए अस्थायी लोहे के ढांचे का एक हिस्सा गिरने से 45 साल की महिला की मौत हो गई.

वहीं, मुंबई और ठाणे में मानव पिरामिड बनाते समय कम से कम 42 गोविंदा घायल हो गए . यह जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी.

पुणे में लोहो का ढांचा गिरने से महिला की मौत

यह हादसा शु्क्रवार रात पिंपरी-चिंचवड़ के ओल्ड सांगवी इलाके में हुआ. मृतका की पहचान 45 साल की सलमा सलाउद्दीन पठान के तौर में हुई है. पुलिस के मुताबिक इलाके में विघ्नहर्ता मंडल की ओर से दही हांडी कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम खत्म होने के बाद मजदूर अस्थायी लोहो के स्ट्रक्चर को हटाने का काम कर रहे थे. इसी दौरान स्ट्रक्चर का एक भारी हिस्सा अचानक नीचे गिर गया और सलमा पठान इसकी चपेट में आ गईं. उनके सिर में गंभीर चोट लगी. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

DCP संदीप अटोल ने क्या बताया?

पिंपरी-चिंचवड़ के जोन-1 के DCP संदीप अटोल के मुताबिक, दही हांडी के लिए बनाया गया अस्थायी मेटल स्ट्रक्चर रात करीब 10 बजे हटाया जा रहा था. इसी दौरान ट्रस का एक हिस्सा अचानक गिर गया. सांगवी पुलिस ने दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट दर्ज की है और घटना में किसी तरह की लापरवाही हुई या नहीं, इसकी जांच शुरू कर दी गई है.

मुंबई में 32 गोविंदा घायल

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक, मुंबई में जश्न के दौरान 32 गोविंदा घायल हो गए. अस्पताल ले जाए गए 29 लोगों में से 25 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि चार अभी भी मेडिकल केयर में हैं. BMC ने 16 सबअर्बन सिविक अस्पतालों और तीन बड़ी फैसिलिटी: सायन अस्पताल, परेल में KEM अस्पताल और मुंबई सेंट्रल में नायर अस्पताल में 100 से ज़्यादा बेड तैयार रखे थे. पुलिस ने जश्न के दौरान सुरक्षा बनाए रखने के लिए पूरे मुंबई में, खासकर सेंसिटिव इलाकों में, और लोगों को भी तैनात किया.

ठाणे में 10 घायल

दस गोविंदाओं को पास के ठाणे के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. चार का इलाज नगर निगम के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में हुआ, जिनकी पीठ, गर्दन और सिर में चोटें आईं. छह और लोगों को फ्रैक्चर और दूसरी चोटों के साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.