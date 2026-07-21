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Maharashtra Crime News: सीरीज देखकर पति को लगाया ठिकाने, प्रेमी के साथ मिलकर ऐसे रचा खूनी खेल

महाराष्ट्र के ठाणे से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली. हैरानी की बात ये है कि प्लानिंग के लिए उसने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज देखीं.

By: Deepika Pandey | Published: July 21, 2026 7:20:20 PM IST

महाराष्ट्र में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या
महाराष्ट्र में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या


Maharashtra Murder Case: महाराष्ट्रे के ठाणे जिले के शाहपुर तालुका में प्रेम संबंधों से जुड़े एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा ठाणे ग्रामीण पुलिस ने किया है. एक विवाहित महिला के साथ चल रहे प्रेम संबंधों के चलते उसके पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी ने खौफनाक साजिश रची. हैरानी की बात यह है कि हत्या कैसे करनी है, सबूत कैसे मिटाने हैं और पुलिस की गिरफ्त से कैसे बचना है, इसकी पूरी योजना आरोपी ने OTT प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली क्राइम सीरीज़ देखकर बनाई थी. इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

रोड़ा बन रहा था पति

शाहपुर तालुका के खरपत नंबर-1 गांव में रहने वाले 52 वर्षीय वामन निरगुडा पर खेत में काम करने के दौरान जानलेवा हमला किया गया था. इस हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. शुरुआत में यह मामला रहस्यमय लग रहा था लेकिन ठाणे ग्रामीण पुलिस ने तकनीकी जांच, गुप्त सूचनाओं और घटनास्थल से मिले अहम सबूतों के आधार पर जांच का दायरा तेजी से बढ़ाया और आखिरकार आरोपी तक पहुंचने में सफलता हासिल की. पुलिस जांच में सामने आया कि 35 वर्षीय धनेश मेंगाल ने ही इस हत्या को अंजाम दिया था. आरोपी के मृतक की पत्नी के साथ प्रेम संबंध थे और इसी रिश्ते में पति सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा था. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था. 

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OTT सीरीज देखकर बनाया प्लान

जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. आरोपी ने हत्या को अंजाम देने से पहले कई दिनों तक OTT प्लेटफॉर्म पर क्राइम सीरीज़ देखीं. उसने इन सीरीज़ से यह सीखा कि हत्या किस तरह करनी है, घटनास्थल पर सबूत कैसे नहीं छोड़ने हैं और वारदात के बाद पुलिस की नजरों से कैसे बचना है. इसके बाद उसने पूरी साजिश को अंजाम दिया.

कैसे पकड़ा गया प्रेमी?

वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था लेकिन ठाणे ग्रामीण पुलिस ने तकनीकी जांच और गुप्त सूचनाओं के जरिए उसका पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और यह भी जांच की जा रही है कि इस हत्याकांड में किसी और की भूमिका तो नहीं थी. प्रेम संबंधों से जुड़ी इस खौफनाक हत्या ने शाहपुर तालुका में सनसनी फैला दी है. वहीं, OTT पर दिखाई जाने वाली क्राइम सीरीज़ का गलत इस्तेमाल कर अपराध की साजिश रचने का यह मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है.

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