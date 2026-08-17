Home > क्राइम > Maharashtra Crime: दूसरे राज्य से लाई गई थी नाबालिग, ‘पैसों की बारिश’ के चक्कर में रचा जा रहा था खौफनक षड्यंत्र; ऐन वक्त पर पुलिस ने मार दिया छापा!

Maharashtra Crime: दूसरे राज्य से लाई गई थी नाबालिग, ‘पैसों की बारिश’ के चक्कर में रचा जा रहा था खौफनक षड्यंत्र; ऐन वक्त पर पुलिस ने मार दिया छापा!

शुरुआती जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी ₹20 करोड़ की नोटों की बारिश कराने के लालच में तांत्रिक विधि और लक्ष्मी पूजा करने वाले थे. उनका मानना था कि उन्हें रातों-रात असीम दौलत मिल जाएगी. इसके लिए मासूम बच्ची को पूजा स्थल पर आने वाले लोगों के सामने बिना कपड़ों के लिटाया गया था.

By: Kajal Jain | Published: August 17, 2026 12:23:13 PM IST

Maharashtra Crime: दूसरे राज्य से लाई गई थी नाबालिग, 'पैसों की बारिश' के चक्कर में रचा जा रहा था खौफनक षड्यंत्र; ऐन वक्त पर पुलिस ने मार दिया छापा!
Maharashtra Crime: दूसरे राज्य से लाई गई थी नाबालिग, 'पैसों की बारिश' के चक्कर में रचा जा रहा था खौफनक षड्यंत्र; ऐन वक्त पर पुलिस ने मार दिया छापा!


अंधविश्वास और पैसों की लालच में इंसानियत किस हद तक गिर सकती है, इसका एक बेहद खौफनाक मामला महाराष्ट्र के लातूर जिले से सामने आया है. उदगीर इलाके में ‘पैसों की बारिश’ कराने के पागलपन में कुछ दरिंदों ने एक 15 साल की मासूम नाबालिग लड़की को तंत्र-मंत्र और अघोरी पूजा का मोहरा बनाने की खौफनाक साजिश रची. आरोपियों की योजना इस मासूम लड़की को लक्ष्मी पूजा के नाम पर बिना कपड़ों के लिटाकर काला जादू करने की थी. गनीमत यह रही कि वक्त रहते पुलिस को इस खौफनाक खेल की भनक लग गई और पुलिस ने मौके पर धावा बोलकर न सिर्फ इस अघोरी पूजा को रुकवाया, बल्कि उस बेकसूर बच्ची की जान भी बचा ली. इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 15 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है.

आधी रात में चल रहा था हैवानियत का खेल

यह चौंकाने वाली और डरावनी घटना लातूर-उदगीर रोड पर करडखेल पाटी के पास घटित हुई. तारीख 16 अगस्त की आधी रात करीब 2 बजे का वक्त था, जब सन्नाटे के बीच एक सुनसान जगह पर अंधविश्वास का यह काला कारोबार चल रहा था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह जगह उदगीर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है. एबीपी माझा की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपियों ने इस खौफनाक अनुष्ठान को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, ताकि 20 करोड़ रुपये की बारिश का झांसा देकर लोगों को ठगा जा सके और तंत्र-मंत्र का ढोंग रचा जा सके.

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दूसरे राज्य से लाई गई थी 15 साल की मासूम

जांच में यह बात सामने आई है कि इस अघोरी पूजा के लिए जिस 15 साल की नाबालिग लड़की का इस्तेमाल किया जा रहा था, वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी. लालच और अंधविश्वास के जाल में फंसे लोगों ने उस बच्ची को इस काले जादू का शिकार बनाने की साजिश रची थी. पूजा के दौरान लड़की को वहां मौजूद लोगों के सामने नग्न अवस्था में लिटाकर कथित तौर पर पैसों की बारिश कराने वाली विधि करने की नापाक तैयारी थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया.

कई राज्यों में फैला है रैकेट 

उदगीर ग्रामीण पुलिस थाने में इस मामले में केस नंबर 577/2026 दर्ज किया गया है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि इस रैकेट के तार सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसके आरोपी महाराष्ट्र के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पुणे जैसे इलाकों से भी जुड़े हुए हैं. पुलिस ने इस मामले में पुंडलिक देवराव रूपनर, सचिन साहेबराव भोंगले, अनिकेत, सुभाष राठौड़ समेत कुल 15 लोगों को आरोपी बनाया है और उनके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है.

अंधविश्वास विरोधी कानून के तहत सख्त कार्रवाई

पुलिस ने इस गंभीर अपराध में आरोपियों को बख्शने का कोई मौका नहीं छोड़ा है. उदगीर ग्रामीण पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ‘महाराष्ट्र नरबली एवं अन्य अमानवीय, अनिष्ट और अघोरी प्रथा तथा जादूटोना प्रतिबंधक कानून, 2013’ की धारा 3(3) के साथ-साथ गंभीर ‘POCSO एक्ट’ की धारा 12 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अब यह गहराई से जांच कर रही है कि इस नाबालिग लड़की को आखिर किस मकसद और किस रास्ते से यहां लाया गया था और इस काले कारोबार के पीछे असल मास्टरमाइंड कौन है.

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Tags: crime newsMaharashtra Crime NewsPOSCO act
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