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Thane Crime: आपसी रंजिश या कुछ और…महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना यूबीटी नेता प्रदीप की गोली मारकर हत्या

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना (UBT) नेता प्रदीप पूर्णेकर पर 2 राउंड गोलियां चलाई गईं. अस्पताल में उनकी मौत हो गई. शिवसेना (UBT) के एक नेता ने बताया कि वो ठाणे विभाग प्रमुख थे.

By: Sohail Rahman | Published: September 30, 2026 8:04:43 AM IST

ठाणे में शिवसेना यूबीटी नेता की हुई हत्या
ठाणे में शिवसेना यूबीटी नेता की हुई हत्या


Shiv Sena UBT Leader Murder: महाराष्ट्र (Maharashtra News) के ठाणे शहर में अज्ञात हमलावरों ने स्थानीय शिवसेना (UBT) नेता प्रदीप पूर्णेकर पर शारीरिक हमला करने के बाद 2 राउंड गोलियां चलाईं, जिससे अस्पताल में उनकी मौत हो गई है. पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात की है. इस मामले पर शिवसेना (UBT) के एक नेता का बयान सामने आया है. जिसने बताया कि पूर्णेकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के ठाणे ‘विभाग प्रमुख’ थे. यह घटना रात करीब 9 बजे कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई.

इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया और स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में चिंता पैदा हो गई. इस पर पुलिस का बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने बताया कि हमले के बाद पूर्णेकर को घोड़बंदर रोड पर आर मॉल के पास इन्फिनिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल स्टाफ ने तुरंत इमरजेंसी इलाज शुरू किया. डॉक्टरों के मुताबिक, उन्हें गोली लगने से गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

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मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और इलाके को सुरक्षित कर फॉरेंसिग सबूत इकट्ठा किए. जांच करने वाले अधिकारी हमलावरों के भागने के रास्ते का पता लगाने के लिए घटनास्थल और आसपास की मुख्य सड़कों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं. संदिग्धों को पकड़ने के लिए ठाणे के मुख्य निकास मार्गों पर ‘नाकाबंदी’ या चेकपॉइंट बनाए गए हैं.



यह भी पढ़ें – Maharashtra Crime: महाराष्ट्र में गर्भवती महिला के साथ की मारपीट, फिर मरा हुआ समझकर पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग

हमले के पीछे का क्या था मकसद?

हालांकि, पुलिस ने बताया कि हमले के पीछे का मकसद क्या था? इसके बारे में अब तक पता नहीं चला है. अधिकारी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और निजी दुश्मनी सहित सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी और घटना की जल्द जांच की मांग की.

यह भी पढ़ें – महाराष्ट्र में सूखे की हालत ने याद दिला दिया 1972 का साल, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा था असर, 3 करोड़ लोग हुए थे प्रभावित

Tags: crime newshome-hero-pos-5Maharashtra News
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