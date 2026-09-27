Maharashtra Crime: महाराष्ट्र में गर्भवती महिला के साथ की मारपीट, फिर मरा हुआ समझकर पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग

Dhule Pregnant Woman Murder Case: महाराष्ट्र के धुले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां गर्भवती महिला के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया है. मोहाडीनगर पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 3 दिनों में आरोपियों को धर दबोचा है. तकनीकी जांच और 11 घंटे के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपियो को गिरफ्तार किया गया है. जबकि 2 आरोपी फरार चल रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, आंतरिक विवाद के चलते महिला की हत्या को अंजाम दिया गया है.

बताया जा रहा है कि हत्या के बाद उसके शव को एक सुनसान जगह पर जला दिया गया. महिला का जला हुआ शव 22 सितंबर को चालिसगांव-धुले रूट पर गरताडबारी के पास मिला था. बाद में पोस्टमार्टम से पता चला कि वह गर्भवती थी. गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो चुकी थी.

पुलिस को ‘डायल 112’ के जरिए मिली जानकारी

पुलिस को ‘डायल 112’ के जरिए गरताडबारी इलाके में एक महिला का जला हुआ शव मिलने की सूचना मिली. मोहाडी नगर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शव को बुरी तरह जली हुई हालत में पाया. शुरू में महिला की पहचान नहीं हो सकी थी. पुलिस ने उसकी उम्र 18 से 30 साल के बीच होने का अंदाजा लगाया.

बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि वह गर्भवती थी. जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि शव को जलाने से पहले उसे जानलेवा चोटें आई थीं. 26 सितंबर को पुलिस की जांच के विवरण के अनुसार, मृतक महिला की पहचान 31 वर्षीय पिंकी हनुमंत कटकर के तौर पर हुई.

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आपसी विवाद के बाद महिला के साथ की गई मारपीट

पुलिस की जांच के अनुसार, बीड में मंजरसुम्बा के पास एक घर में आपसी विवाद के बाद महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी. जांचकर्ताओं को शक है कि आरोपियों को लगा कि मारपीट के बाद उसकी मौत हो गई है. पुलिस का यह भी आरोप है कि इसके बाद उस समूह ने महिला के शव को एक गाड़ी में पहुंचाया. बताया जा रहा है कि गाड़ी राजस्थान की ओर गई और फिर धुले में गरताडबारी के पास रोकी गई. जांचकर्ताओं का आरोप है कि वहां महिला के शव पर पेट्रोल डाला गया और एक सुनसान इलाके में उसे आग के हवाले कर दिया गया.

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