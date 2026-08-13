Maharashtra Crime: भूतबाधा की अफवाह से 300 से अधिक छात्राओं ने छोड़ा आश्रम स्कूल

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के अमरावती से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां पर भूतबाधा की अफवाह के चलते 300 से अधिक छात्राओं ने आश्रम स्कूल ही छोड़ दिया. इससे प्रशासन में हड़कंप की स्थिति है. जहां पर यह मामला हुआ वह डोमा आदिवासी आश्रमशाला है. जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छात्राओं की काउंसलिंग शुरू कर दी है. अमरावती मेलघाट के धारणी तालुका स्थित डोमा आदिवासी आश्रमशाला में छात्राओं को भूतबाधा होने की अफवाह से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि करीब 7 से 8 दिन यानी करीब एक सप्ताह पहले आश्रमशाला की 15 से 16 छात्राएं अचानक हंसने और रोने लगीं. यह भी जानकारी सामने आई है कि कई छात्राओं ने घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने की बात भी कही है. यह जानकारी छात्रावास अधीक्षिका के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने मुख्याध्यापक को इसकी सूचना दी.

उधर, अगले ही दिन यह बात गांव में फैल गई और छात्राओं को भूतबाधा होने की अफवाह जोर पकड़ने लगी. इससे भयभीत होकर 300 से अधिक छात्राएं छात्रावास छोड़कर अपने-अपने गांव चली गईं. इनमें एकताई गांव की छात्राओं की संख्या सबसे अधिक बताई जा रही है. 21वीं सदी में भी भूत की अफवाह ने लोगों को भी सकते में डाल दिया है. कहा जा रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है. ज्यादातर पढ़े-लिखे लोगों का मानना है कि जब विज्ञान के अनुसार, भूत होते ही नहीं है तो जाहिर तौर पर कोई आश्रम के खिलाफ साजिश चल रहा है.

इस बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम आश्रमशाला पहुंची है. चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार यह मामला भूतबाधा का नहीं, बल्कि ‘हिस्टीरिया’ से संबंधित मानसिक अवस्था का हो सकता है. छात्राओं और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग की जा रही है. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की नंदिनी जाधव और डॉक्टर देशमुख ने भी छात्राओं का समुपदेशन किया. उधर, छात्राओं के मन से डर दूर कर उन्हें दोबारा आश्रमशाला में लाने के प्रयास जारी है. मुख्याध्यापक चौधरी ने बताया कि स्थिति सामान्य करने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. यहां पर हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें: Olney Mystery House Case: घर के अंदर घुसी 2 युवतियों आखिर गईं कहां? जिंदी हैं या मारी गईं; 14 साल बाद ही नहीं चला पता

यह भी पढ़ें: Britain Crime News: लंदन में खूबसूरत टीचर पेशे को किया ‘बदनाम’, 10वीं और 12वीं के छात्रों ने कोर्ट में सुनाई दास्तान

यह भी पढ़ें: Bihar News: घर-स्कूल में एक साथ रहती थीं खूबसूरत लड़कियां, 160km दूर हद से गुजर गईं दोनों!

यह भी पढ़ें: 2025 Delhi Red Fort Blast: लाल किले के पास आतंकी हमले में आया नया मोड़, UN की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा .