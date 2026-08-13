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Maharashtra Crime: भूतबाधा की अफवाह से 300 से अधिक छात्राओं ने छोड़ा आश्रम स्कूल

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के डोमा आदिवासी आश्रमशाला में 300 से अधिक छात्रों ने भूत आने की शिकायत दी है. इससे प्रशासन में हड़कंप है.

By: JP Yadav | Published: August 13, 2026 3:20:45 PM IST

Maharashtra Crime: भूतबाधा की अफवाह से 300 से अधिक छात्राओं ने छोड़ा आश्रम स्कूल
Maharashtra Crime: भूतबाधा की अफवाह से 300 से अधिक छात्राओं ने छोड़ा आश्रम स्कूल


Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के अमरावती से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां पर भूतबाधा की अफवाह के चलते 300 से अधिक छात्राओं ने आश्रम स्कूल ही छोड़ दिया. इससे प्रशासन में हड़कंप की स्थिति है. जहां पर यह मामला हुआ वह  डोमा आदिवासी आश्रमशाला है. जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छात्राओं की काउंसलिंग शुरू कर दी है.  अमरावती मेलघाट के धारणी तालुका स्थित डोमा आदिवासी आश्रमशाला में छात्राओं को भूतबाधा होने की अफवाह से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि  करीब 7 से 8  दिन यानी करीब एक सप्ताह पहले आश्रमशाला की 15 से 16 छात्राएं अचानक हंसने और रोने लगीं. यह भी जानकारी सामने आई है कि कई छात्राओं ने घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने की बात भी कही है. यह जानकारी छात्रावास अधीक्षिका के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने मुख्याध्यापक को इसकी सूचना दी. 

उधर, अगले ही दिन यह बात गांव में फैल गई और छात्राओं को भूतबाधा होने की अफवाह जोर पकड़ने लगी. इससे भयभीत होकर 300 से अधिक छात्राएं छात्रावास छोड़कर अपने-अपने गांव चली गईं. इनमें एकताई गांव की छात्राओं की संख्या सबसे अधिक बताई जा रही है. 21वीं सदी में भी भूत की अफवाह ने लोगों को भी सकते में डाल दिया है. कहा जा रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है. ज्यादातर पढ़े-लिखे लोगों का मानना है कि जब विज्ञान के अनुसार, भूत होते ही नहीं है तो जाहिर तौर पर कोई आश्रम के खिलाफ साजिश चल रहा है. 

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इस बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम आश्रमशाला पहुंची है. चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार यह मामला भूतबाधा का नहीं, बल्कि ‘हिस्टीरिया’ से संबंधित मानसिक अवस्था का हो सकता है. छात्राओं और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग की जा रही है. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की नंदिनी जाधव और डॉक्टर देशमुख ने भी छात्राओं का समुपदेशन किया. उधर, छात्राओं के मन से डर दूर कर उन्हें दोबारा आश्रमशाला में लाने के प्रयास जारी है. मुख्याध्यापक चौधरी ने बताया कि स्थिति सामान्य करने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. यहां पर हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे.

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Tags: Maharashtra News
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