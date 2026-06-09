Maharashtra Crime: वारदात के बाद बॉयफ्रेंड से फोन पर क्या कहा था शादीशुदा प्रेमिका ने, जिससे हो गया ‘कांड’ खुलासा

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के बीड़ जिले में पत्नी प्रियंका सोनवणे द्वारा अपने प्रेमी की मदद से बीड तालुका के लिंबागणेश में पति किरण सोनवणे का गला घोंटकर हत्या करने के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है. पुलिस पूछताछ में पता चला है कि हत्या के बाद पत्नी और उसके प्रेमी ने इसे हादसे का रूप देने के लिए शव को टू-व्हीलर के नीचे दबाकर सड़क किनारे फेंक दिया था. ऑटोप्सी रिपोर्ट में शव का गला घोंटने की बात सामने आने के बाद नेकानूर पुलिस ने टेक्निकल जांच की और प्रेमी दशरथ परदेशी, उसके दोस्त धीरज येडे और मृतक की पत्नी प्रियंका सोनवणे को पनवेल से गिरफ्तार कर लिया.

पति करता था प्रताड़ित?

पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पति किरण सोनवणे की प्रताड़ना और प्रेम प्रसंग के कारण पत्नी प्रियंका ने प्रेमी दशरथ परदेशी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. हत्या करने और फिर इसे दुर्घटना में हत्या में सफल होने के बाद आरोपियों ने एक-दूसरे को ‘प्रोग्राम OK’कहकर फोन भी किया था.

पुलिस ने कैसे किया खुलासा

किरण सोनवणे की लाश कुछ दिन पहले सड़क के किनारे संदिग्ध हालत में मिली थी. शव की हालत देखकर नेकनूर पुलिस को शक हुआ. उन्होंने तुरंत बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया। ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि किरण की मौत एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि गला घोंटने से हुई थी. इसके बाद पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज करके तेज़ी से जांच शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस मृतक की पत्नी प्रियंका सोनवणे की हरकतों पर नजर रखे हुए थी.

क्या बताया आरोपियों ने

आरोपियों ने किरण की गला घोंटकर हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए उसकी बॉडी को सड़क के किनारे टू-व्हीलर के नीचे कुचल दिया. मर्डर में कामयाब होने के बाद आरोपियों ने एक-दूसरे को कॉल करके कहा ‘प्रोग्राम OK’. वहीं, जैसे ही पुलिस को यह टेक्निकल सबूत मिला तो आरोपियों के होश उड़ गए.

वहीं, जांच में पता चला कि प्रियंका का दशरथ परदेशी नाम के एक युवक के साथ अफेयर चल रहा था. प्रियंका को लगता था कि उसका पति किरण उनके प्यार में रुकावट बन रहा है और उसे परेशान कर रहा है. इसी वजह से उसने अपने बॉयफ्रेंड दशरथ और उसके दोस्त धीरज येडे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची. वहीं, हत्या के बाद तीनों आरोपी पनवेल में छिपे हुए थे. इसके बाद पुलिस ने पत्नी प्रियंका, बॉयफ्रेंड दशरथ परदेशी और उसके दोस्त धीरज येडे को हथकड़ी लगा दी.