Maharashtra Crime: जिम ट्रेनर के फोन में 150+ आपत्तिजनक VIDEO! नवरात्रि के खिलाफ कमेंट करके फंसा, 3 दिन बाद हिंदू युवती ने लगाए गंभीर आरोप, आखिर क्या है मामला?

Maharashtra Crime: एक जिम ट्रेनर का मोबाइल चेक किया गया, तो 150 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो मिलने से हड़कंप मच गया! महाराष्ट्र के नालासोपारा में सामने आए इस मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. गरबा पंडाल में वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोपों के बीच अब 23 वर्षीय युवती ने भी शादी का झांसा देकर शोषण करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोपी के फोन की फॉरेंसिक जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इन वीडियो के पीछे की पूरी कहानी क्या है और क्या इस मामले में दूसरे लोग भी शामिल हैं. आखिर जिम ट्रेनर के मोबाइल में मिले इन वीडियो का राज क्या है?

कैसे खुला राज?

इस पूरे मामले का खुलासा दो अलग-अलग घटनाओं के बाद हुआ है. पहली घटना नालासोपारा पश्चिम के छेदा नगर स्थित ‘वेबकॉर्न जिम’ की है, जहां 9 अक्टूबर 2026 को आरिफ और कुछ अन्य लोगों के बीच तीखी झड़प हो गई थी. आरोप है कि आरिफ ने हिंदू धर्म, नवरात्रि और हिंदू महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. विवाद के दौरान जब वहां मौजूद लोगों ने उसका मोबाइल फोन चेक किया, तो उनके होश उड़ गए. फोन के अंदर कई महिलाओं के कई आपत्तिजनक वीडियो मिले, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा.

दूसरा मामला: शादी का झांसा देकर शोषण, धर्मांतरण का दबाव

दूसरी शिकायत 12 अक्टूबर 2026 को एक 23 वर्षीय युवती ने दर्ज कराई. पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरिफ ने अप्रैल 2025 में सोशल मीडिया के जरिए उससे दोस्ती की थी और शादी का झूठा वादा कर उसे अपने साथ लिव-इन में रहने के लिए मजबूर किया. इस दौरान उसने कई बार उसका शारीरिक शोषण किया.

पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरिफ, उसकी मां रुखसाना और उसके चचेरे भाई साहिल ने मिलकर उस पर धर्म परिवर्तन करने, अपना नाम बदलने और बुर्का पहनने का भारी दबाव बनाया. बात न मानने पर आरोपी की मां उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती थी, जबकि चचेरे भाई साहिल ने भी उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की.

फोन से मिले 150 से ज्यादा वीडियो, विदेश भेजे जाने की आशंका

वसई कोर्ट में पेश किए जाने के बाद आरोपी आरिफ को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस और साइबर सेल उसके मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच कर रही है. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी ने कई युवतियों के 100 से 150 के बीच आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड किए थे. अंदेशा जताया जा रहा है कि आरोपी इनमें से कुछ वीडियो विदेशी नंबरों पर साझा करता था और उन्हें वेबसाइट्स पर भी बेचता था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी ने कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया है और वह नवरात्रि के गरबा पंडालों में जाकर भी युवतियों के आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करता था. पुलिस इस बात की गहराई से छानबीन कर रही है कि इस रैकेट में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

मुंबई, महाराष्ट्र: मंत्री नितेश राणे ने नालासोपारा में कथित लव जिहाद की घटना पर कहा, “मैं हमेशा से लव जिहाद के मुद्दे पर बात करता आया हूं। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही मैंने अपनी हिंदू बहनों को आगाह किया था कि जिहादी अलग-अलग नाम बदलकर गरबा में प्रवेश कर सकते हैं और हिंदू लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह का एक मामला नालासोपारा में सामने आया है, जहां एक जिहादी ने कथित तौर पर गरबा में प्रवेश कर अश्लील हरकतें कीं। जब उसका मोबाइल फोन जांचा गया, तो उसमें कई आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो पाए गए। इसलिए, जो लोग बार-बार कहते हैं कि त्योहारों के दौरान हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, उन्हें आज इस घटना पर भी विचार करना चाहिए…” — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 13, 2026

राजनीतिक गलियारों में उबाल,

इस घटना के सामने आने के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में उबाल आ गया है. भाजपा नेता और मंत्री नितेश राणे ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही नवरात्रि के दौरान गरबा पंडालों में इस तरह के तत्वों के घुसने को लेकर चेतावनी दी थी. वहीं, बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इसे ‘लव जिहाद’ का मामला करार देते हुए कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र में हिंदू लड़कियों को फंसाने वाला एक बड़ा गैंग सक्रिय है.

फिलहाल, पुलिस मुख्य आरोपी, उसकी मां और चचेरे भाई के खिलाफ शोषण, दुष्कर्म, मारपीट, धर्मांतरण का दबाव बनाने और आपराधिक धमकी देने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और इस पूरे रैकेट के पीछे के अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है.

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