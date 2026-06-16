Maharashtra: ‘अकेले में मिलो करियर बना दूंगा’ फुटबॉल कोच की बात मानकर 3 साल बनी शिकार; दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पालघर में 17 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में फुटबॉल कोच को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि खेल में करियर बनाने और अच्छे मौके का लालच देकर फुटबॉल कोच ने पहले तो 3 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया. इस दौरान उसने दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया. लड़की ने कोच से दूरी बनानी चाही तो आरोपी ने उसकी तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी भी दी और लगातार उसके साथ अवैध संबंध बनाता रहा.

तंग आकर लड़की ने की शिकायत

खेल में करियर बनाने का झांसा देकर लड़की के साथ 3 वर्ष तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी फुटबॉल कोच ने हद तो तब कर दी जब वह मनमानी करने लगी. यानी जब चाहे वह बुलाकर लड़का का यौन शोषण करता. इसके बाद लड़की ने उससे दूरी बनाने के साथ घर वालों को भी इस बारे में जानकारी दी. इसके बाद लड़की ने पुलिस में शिकायत दी.

वहीं, पीड़िता के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शनिवार (13 जून, 2026) को 36 वर्षीय आरोपी फुटबॉल कोच को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करेगी.

अच्छे करियर का झांसा देकर फंसाया जाल में

पुलिस ने मीडिया को बताया कि आरोपी फुटबॉल कोच वसई इलाके में एक निजी फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र चलाता है.पीड़िता 2023 में फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र में शामिल हुई थीं. माणिकपुर पुलिस की मानें तो फुटबॉल कोच ने खेल में अच्छे मौकों का भरोसा दिलाकर उसका भरोसा जीता और फिर उसका कई बार यौन शोषण किया. यौन शोषण का यह सिलसिला कई सालों तक चला.

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वीडियो और तस्वीरों के जरिये कर रहा था ब्लैकमेल

पीड़िता का आरोप है कि कोच ने तीन वर्षों तक यौन शोषण करने के दौरान वीडियो और तस्वीरें भी बना लीं. पुलिस ने बताया कि जब लड़की ने उससे बातचीत कम कर दी तो आरोपी ने उस पर दबाव बनाने के लिए वीडियो और तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी दी. इसके बाद भी फुटबॉल कोच नहीं डरा.

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