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Nasrapur Case Update: पोती के उम्र के बच्ची के साथ दुश्कर्म, 2 महीने के भीतर कोर्ट ने सुनाई दुनिया की सबसे बड़ी सजा; देश भर में फैसले की तारीफ

Nasrapur Case Update: यह केस महाराष्ट्र के हाल के कानूनी इतिहास में सबसे तेज़ी से पूरे हुए ट्रायल में से एक बन गया.इस केस को अक्सर महाराष्ट्र के हाल के कानूनी इतिहास में सबसे तेज़ी से पूरे हुए ट्रायल में से एक माना जाता है

By: Divyanshi Singh | Last Updated: June 29, 2026 3:09:30 PM IST

रेप-हत्या के दोषी 65 साल के भीमराव कांबले को फांसी
रेप-हत्या के दोषी 65 साल के भीमराव कांबले को फांसी


Maharashtra Crime: पुणे की एक स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने महाराष्ट्र के नसरपुर में चार साल की बच्ची के रेप और मर्डर केस के आरोपी भीमराव कांबले को मौत की सज़ा सुनाई है. POCSO एक्ट के तहत इस ट्रायल में 55 दिन बाद कोर्ट का यह फैसला आया.65 साल के भीमराव कांबले को भोर तहसील में चार साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या के मामले में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था, और कोर्ट को उम्रकैद या मौत की सज़ा के बीच फैसला करना था.

यह केस महाराष्ट्र के हाल के कानूनी इतिहास में सबसे तेज़ी से पूरे हुए ट्रायल में से एक बन गया.इस केस को अक्सर महाराष्ट्र के हाल के कानूनी इतिहास में सबसे तेज़ी से पूरे हुए ट्रायल में से एक माना जाता है. ऐसा पुलिस की तेज़ी से की गई कार्रवाई 1,200 पेज की डिटेल्ड चार्जशीट और स्पेशल जज एस.आर. सालुंखे के सामने रोज़ाना बंद कमरे में होने वाली सुनवाई की वजह से हुआ.

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कानूनी प्रक्रिया ने खींचा सबका ध्यान 

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अजय मिसर ने मौत की सज़ा पर ज़ोर दिया, यह तर्क देते हुए कि जुर्म की क्रूरता सुप्रीम कोर्ट के “रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर” सिद्धांत के मुताबिक है, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपी की उम्र और गुनाह से इनकार को कम करने वाले फैक्टर बताया.

कोर्ट ने कई गवाहों की गवाही रिकॉर्ड की और फोरेंसिक और हालात के सबूतों की अच्छी तरह जांच की, जिसके बाद 25 जून को सज़ा सुनाई गई.

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नसरपुर केस टाइमलाइन

  • 1 मई, 2026 – जुर्म की रिपोर्ट हुई और आरोपी गिरफ्तार हुआ

नसरपुर गांव में अपनी दादी के घर के बाहर खेल रही चार साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर ले जाया गया. उसे एक गोशाला में ले जाया गया, उसका यौन उत्पीड़न किया गया और उसकी हत्या कर दी गई. गांव वालों ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

  • 2मई  से 3 मई, 2026 – लोगों का गुस्सा और SIT का गठन

इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें नवले ब्रिज के पास हाईवे जाम करना भी शामिल था. पीड़िता का अंतिम संस्कार पुलिस सुरक्षा में किया गया. जांच में तेज़ी लाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई.

  • 4 मई से 10 मई, 2026 – पॉलिटिकल रिएक्शन और परिवार की अपील

पॉलिटिकल नेताओं ने पीड़ित के परिवार से मुलाकात की, जबकि पिता ने इंसाफ मिलने तक सबके सामने प्राइवेसी की अपील की. ​​राज्य सरकार ने फास्ट-ट्रैक जांच और ट्रायल का भरोसा दिया.

  • 16 मई, 2026 – चार्जशीट फाइल की गई

पुलिस ने 15 दिनों के अंदर 1,200 पेज की चार्जशीट फाइल की, जिसमें फोरेंसिक और DNA सबूत शामिल थे.

  • 28 मई, 2026 – चार्जशीट तैयार, फास्ट-ट्रैक ट्रायल शुरू

कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) और इंडियन पीनल कोड के प्रोविजन के तहत चार्ज फ्रेम किए और रोजाना इन-कैमरा हियरिंग का ऑर्डर दिया.

  • 21 जून, 2026 – फाइनल आर्गुमेंट पूरे हुए

55 गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने के बाद, दोनों पक्षों ने अपनी फाइनल आर्गुमेंट पूरी कीं. प्रॉसिक्यूशन ने मौत की सजा की मांग की.

  • 25 जून, 2026 – सज़ा

कोर्ट ने सबूतों की एक अटूट कड़ी का हवाला देते हुए भीमराव कांबले को किडनैपिंग, रेप और मर्डर का दोषी पाया.

  • 29 जून, 2026 – मौत की सज़ा.

कोर्ट ने कांबले को दोषी पाया और उसे मौत की सज़ा सुनाई.

Tags: crimeMaharashtra
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