Home > देश > Maharashtra: महाराष्ट्र में जहरीले बीज का कहर, एक बच्ची की मौत के बाद इलाके में मचा हड़कंप; अस्पताल में भर्ती 7 मासूम

Maharashtra: महाराष्ट्र में जहरीले बीज का कहर, एक बच्ची की मौत के बाद इलाके में मचा हड़कंप; अस्पताल में भर्ती 7 मासूम

Maharashtra: महाराष्ट्र के धारगांव तालुका के मोडलगांव गांव से एक हैरान कर देने वाली कहबै सामने आ रही है. दरअसल, यहां आठ बच्चे अरंडी के बीज खाने के बाद संदिग्ध फ़ूड पॉइज़निंग का शिकार हो गए.

By: Heena Khan | Published: November 12, 2026 6:20:47 AM IST

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Maharashtra: महाराष्ट्र के धारगांव तालुका के मोडलगांव गांव से एक हैरान कर देने वाली कहबै सामने आ रही है. दरअसल, यहां आठ बच्चे अरंडी के बीज खाने के बाद संदिग्ध फ़ूड पॉइज़निंग का शिकार हो गए. वहीं दुखद बात ये है कि इस घटना में चार साल की बच्ची निर्मला ओधी की मौत हो गई. वहीं अभी सात बच्चों का धारगांव ग्रामीण अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये घटना तब हुई जब बच्चों के माता-पिता काम के लिए पंढरपुर गए हुए थे. बच्चों को उनकी दादी की देखभाल में छोड़ दिया गया था.

अस्पताल में भर्ती 7 बच्चे 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक, घटना के समय दादी जानवर चराने गई थीं. इस दौरान घर वापस आने के बाद, उन्होंने बच्चों को अरंडी के पौधे के नीचे उल्टी करते हुए देखा. इस दौरान वो बच्चे आरंडी का बीज खा चुके थे और उनकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई थी. जिसके बाद परिवार के सदस्य तुरंत सभी बच्चों को ग्रामीण अस्पताल ले गए.

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अब कैसी है बच्ची की हालत 

मेडिकल ऑफिसर संदीप वलवी ने बताया कि निर्मला ओधी की मौत अस्पताल लाए जाने से पहले ही हो गई थी. बाकी बच्चों को हल्के से लेकर गंभीर डिहाइड्रेशन की समस्या थी. उन्हें तुरंत ज़रूरी इलाज दिया गया, जिसमें नसों के ज़रिए फ्लूइड देना भी शामिल था. पांच साल के लड़के मनोज वाडिल की हालत गंभीर है और उसे आगे के खास इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में भेजा जा रहा है. बाकी सभी बच्चों की हालत अभी स्थिर है और उन्हें गांव के अस्पताल में इलाज मिल रहा है.

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Tags: Maharashtra News
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