सरकारी नौकरी शख्स के लिए बना काल, पत्नी ने पेंशन लालच में करवाई हत्या; मामला सुन पुलिस के भी उड़े होश

Chandrapur Teacher Murder Case: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में जिला परिषद के टीचर की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. मृतक टीचर की पत्नी ही मास्टरमाइंड निकली. सरकारी नौकरी की चाहत और पारिवारिक झगड़े के चलते पत्नी ने अपने पति की हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था. पुलिस ने दो महिलाओं समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

संदिग्ध हालात में मिली लाश

घटना भद्रावती पुलिस स्टेशन इलाके के घोरपेठ इलाके में हनुमान मंदिर के पास हुई, जहां 2 मई की सुबह 46 साल के जिला परिषद टीचर रविंद्र कुलमेथे की लाश संदिग्ध हालात में मिली. मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मृतक के गले में एक प्लास्टिक का बैग और गले में कसकर बंधा सफेद दुपट्टा देखा, जिससे हत्या का मामला लग रहा है.

पत्नी का राज कैसे खुला?

पुलिस के मुताबिक, लाश के पास मिले मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स के आधार पर मृतक की पहचान गढ़चिरौली जिले के चामोर्शी तहसील के रहने वाले रविंद्र तुलसीराम कुलमेथे के रूप में हुई. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई. मामले की गंभीरता को देखते हुए, भद्रावती पुलिस और लोकल क्राइम ब्रांच ने मिलकर जांच शुरू की. जांच के दौरान, पुलिस ने मृतक की पत्नी, 42 साल की दीपमाला कुलमेथे से पूछताछ की. सख्ती से पूछताछ करने पर, उसने हत्या की साज़िश रचने की बात कबूल कर ली.

1 लाख में दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट

पुलिस जांच में पता चला कि दीपमाला अपने पति के हाथों कथित तौर पर मानसिक और शारीरिक शोषण से परेशान थी. नागपुर में इलाज के दौरान, उसकी मुलाकात वर्षा परचाके नाम की एक महिला से हुई, जिसने उसे अपने पति को मरवाने का सुझाव दिया. इसके बाद, दीपमाला ने वर्षा परचाके, सोनू उर्फ ​​प्रवीण कालोकर और नज़ीर अंसारी के साथ मिलकर लगभग ₹1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देकर अपने पति की हत्या की साज़िश रची.

कैसे किया गया जुर्म?

29 अप्रैल को जैसा कि प्लान था, दीपमाला ने अपने पति को दिघोरी में एक रिश्तेदार की शादी में बुलाया. अगले दिन, 30 अप्रैल को, आरोपी सोनू कालोकर और नज़ीर अंसारी एक कार में आए. दीपमाला ने अपने पति को कार में बिठाकर आरोपियों के हवाले कर दिया. आरोपी उसे घोड़पेठ के एक सुनसान इलाके में ले गए और कार के अंदर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

सरकारी नौकरी की चाहत में हत्या

पुलिस के मुताबिक, 1 मई को आरोपियों ने दीपमाला को फोन करके बताया कि मामला सुलझ गया है. जांच में यह भी पता चला कि पति-पत्नी कई सालों से अलग रह रहे थे और आरोपी पत्नी ने सरकारी नौकरी पाने के लिए अपने पति की हत्या करवाई थी.

3 मई को पुलिस ने वरोरा से दीपमाला कुलमेथे और वर्षा परचाके को गिरफ्तार किया, जबकि 4 मई की सुबह नागपुर से सोनू उर्फ ​​प्रवीण कालोकर और नजीर अंसारी को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल की गई कार और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया. सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि घटना स्थल के पंचनामा, कॉल डिटेल्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आरोपियों के कबूलनामे के आधार पर यह साफ हो गया है कि यह पूरी तरह से प्री-प्लांड कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी.