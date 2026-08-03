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पड़ोसी से संबंध बनाओ, बदल जाएगी किस्मत; महिला की आवाज में आया फोन और फिर…

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पड़ोसी ने महिला की आवाज में कॉल करके महिला को अपने पड़ोसी के साथ संबंध बनाने के लिए मानसिक रूप से बहकाने की कोशिश की.

By: Sohail Rahman | Last Updated: August 3, 2026 2:57:58 PM IST

महाराष्ट्र में पड़ोसी ने महिला की आवाज में किया कॉल और...
महाराष्ट्र में पड़ोसी ने महिला की आवाज में किया कॉल और...


Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां कथित तौर पर वॉयस क्लोनिंग करने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. चिमूर तहसील के नेरी गांव की एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके पड़ोसी ने एक महिला सरकारी अधिकारी बनकर उसे फोन किया और ज्योतिष और दैवीय शक्तियों का हवाला देते हुए उसे संबंध बनाने के लिए मानसिक रूप से बहकाने की कोशिश की. शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि, आरोपी अभी फरार चल रहे हैं.

पीड़िता के अनुसार, मई 2026 में उसके पति को 2 अलग-अलग नंबरों से फोन आए थे. कॉलर ने खुद को पुणे को-ऑपरेटिव कमिश्नर ऑफिस की अधिकारी विद्या गोखले बताया. बातचीत के दौरान उसने महिला की जन्मतिथि, ज्योतिष, वास्तु और निजी जीवन के बारे में जानकारी देकर उसका भरोसा जीत लिया.

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महिला ने लगाया ये आरोप

महिला का आरोप है कि कॉलर ने दावा किया कि उसके घर के सामने रहने वाले एक व्यक्ति के पास दैवीय शक्तियां हैं और उसके संपर्क में रहने से परिवार का भविष्य उज्जवल हो सकता है. इसके बाद कॉलर ने उससे उसके वैवाहिक जीवन और निजी रिश्तों के बारे में सवाल पूछे गए. आरोप है कि उसे अपने पड़ोसी दत्तू पिसे के साथ संबंध बनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश की गई.

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पीड़िता ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर पीड़िता का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उसके दिवंगत पति के मोबाइल फोन पर हमेशा कॉल रिकॉर्डिंग चालू रहती थी. रिकॉर्डिंग सुनने पर उसे शक हुआ कि महिला की आवाज में बात करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी दत्तू पिसे था, जिसने कथित तौर पर किसी तकनीक या ऐप का इस्तेमाल करके महिला की आवाज की नकल की थी.

पुलिस ने मामला किया दर्ज

पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी और महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस कॉल रिकॉर्डिंग, मोबाइल नंबर और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है. वे यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या आरोपी ने इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल करके अन्य लोगों को भी निशाना बनाया था. आरोपी अभी भी फरार चल रही है और उसकी तलाश जारी है.

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Tags: crime news
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