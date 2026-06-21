Maharashtra: कारोबारी के साथ इलाज के नाम पर लाखों की ठगी, धमकी देकर 56 लाख वसूले, पुलिस में मामला दर्ज

Maharashtra News: महाराष्ट्र के ठाणे में एक 75 वर्षीय कारोबारी के साथ इलाज के नाम पर स्कैम हो गया है. कारोबारी ने दो व्यक्तियों पर इलाज के बहाने 56.2 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है.

पुलिस के अनुसार, 75 वर्षीय कारोबारी को आरोपियों ने उसकी बीमारी का आयुर्वेदिक उपचार करने का झांसा दिया था. जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी पिछले साल नवंबर से कुरियर के माध्यम से कारोबारी को दवाइयां भेज रहे थे.

क्या है पूरा मामला

पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार एक 75 वर्षीय कारोबारी दो युवकों से आयुर्वेदिक इलाज करा रहा था. युवक उनको कूरियर से दवाएं भेजा करते थे. हालांकि, इन दवाओं का सेवन करने के बाद भी कारोबारी की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ. कसारवडावली पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि बाद में आरोपियों ने कारोबारी को शहर के घोड़बंदर रोड स्थित गाइमुख चौपाटी बुलाया. वहां उन्होंने कथित तौर पर कारोबारी को विभिन्न जड़ी-बूटियों से मिश्रित एक दवा उसे जबरन पिलाई.

आरोपियों ने दावा किया है कि इलाज की कुल लागत 56 लाख रुपये है. इसके अलावा उन्होंने कथित रूप से कारोबारी को धमकी भी दी कि यदि उसने पैसों का भुगतान नहीं किया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. पुलिस अधिकारी के अनुसार, “आरोपियों ने यह भी धमकी दी कि वसूली के लिए लोगों को उसके घर भेजा जाएगा और बीमारी के दौरान ली गई उसकी तस्वीरों को इंटरनेट पर प्रसारित कर उसकी छवि खराब की जाएगी. डर के कारण पीड़ित ने पहले 20 हजार रुपये नकद दिए और बाद में विभिन्न किश्तों में कुल 56.2 लाख रुपये आरोपियों के खातों में ट्रांसफर कर दिए. इसके बावजूद आरोपी उससे और अधिक धन की मांग करते रहे.”

आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज

पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(2) (जबरन वसूली), 318(2) और 318(3) (धोखाधड़ी), 277 (मिलावटी दवाओं या चिकित्सीय तैयारियों की बिक्री अथवा वितरण) तथा 3(5) (समान आशय) के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है.