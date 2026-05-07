9 दूल्हे, एक दुल्हन! पहले कुंवारी बनकर करती थी शादी; फिर रात को…

Maharashtra: महाराष्ट्र के बीड जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक धोखेबाज दुल्हन और उससे जुड़े धोखाधड़ी वाले शादी के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. आरोप है कि महिला ने आठ लड़कों से शादी की थी, हर बार कुछ दिनों बाद कैश और कीमती सामान लेकर भाग जाती थी. मामला तब सामने आया जब उसने नौवीं बार दूसरे लड़के से शादी की और उसे धोखा दिया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजा मामला बीड जिले के उमापुर गांव का है. एक लड़के की शादी एजेंटों के जरिए एक लड़की से हुई थी. मैचमेकरों ने लड़की को कुंवारी बताकर परिवार को धोखा दिया. गांव का बैकग्राउंड और कम जानकारी होने की वजह से लड़का और उसका परिवार आसानी से उनके झांसे में आ गए.

घर से कीमती सामान लेकर भागी लड़की

शादी के बाद लड़की कुछ दिनों तक अपने ससुराल में नॉर्मल रही लेकिन फिर अचानक घर से कैश और कीमती सामान लेकर भाग गई. जब परिवार ने उसे ढूंढना शुरू किया, तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. जांच में पता चला कि महिला पहले भी महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों में आठ और लड़कों से शादी कर चुकी थी. हर बार, वह शादी के बाद पैसे और गहने लेकर गायब हो जाती थी.

इन लोगों कर कर रहे हैं टारगेट

पीड़ित के परिवार ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद नकली मैरिज एजेंट और लड़की की भूमिका की जांच शुरू की गई. पुलिस को शक है कि यह एक ऑर्गनाइज़्ड गैंग है जो शादी के नाम पर बेगुनाह लड़कों को टारगेट करता है. गैंग के सदस्य गांवों में ऐसे परिवारों को ढूंढते थे जिन्हें अपने बेटों की शादी करने में मुश्किल हो रही हो.

लड़की की तलाश जारी

फिर लड़की को वर्जिन बताकर उसकी शादी तय कर दी गई. पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है और लड़की और गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश कर रही है. इस घटना पर लोगों में काफी चर्चा हो रही है.