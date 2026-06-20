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Breaking News: महाराष्ट्र के भिवंडी में चिकन शोरमा खाने से 110 से ज्यादा लोग हुए बीमार, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती

Bhiwandi Food Poisoning Case: महाराष्ट्र के भिवंडी में संदिग्ध फूड पॉइजनिंग का एक गंभीर मामला सामने आया है. इस घटना में अलग-अलग परिवारों के 110 लोगों से ज्यादा लोगों के बीमार होने की खबर सामने आ रही है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: June 20, 2026 12:35:47 AM IST

महाराष्ट्र के भिवंडी में चिकन शोरमा खाने से 110 से ज्यादा लोग हुए बीमार
महाराष्ट्र के भिवंडी में चिकन शोरमा खाने से 110 से ज्यादा लोग हुए बीमार


Bhiwandi Food Poisoning Case: महाराष्ट्र के भिवंडी में संदिग्ध फूड पॉइजनिंग का एक गंभीर मामला सामने आया है. इस घटना में अलग-अलग परिवारों के 110 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से सभी को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और सिरदर्द की शिकायत है. इस मामले में एक दिन पहले गंभीर हालत में 11 लोगों को इंदिरा गांधी मेमोरियल (IGM) अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब यह संख्या 110 से ज्यादा तक पहुंच गई है.

बताया जा रहा है कि मरीजों की संख्या अधिक होने की वजह से एक बेड पर 2-2 मरीजों को लिटाया जा रहा है. हालांकि, अस्पताल में 200 बेड बोने का दावा किया गया था.

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आईजीएम अस्पताल की सीएमओ ने क्या कहा?

मामले की जानकारी मिलने के बाद शांति नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ IGM अस्पताल पहुंचे और पीड़ितों के बयान दर्ज किए. वहीं इस पूरे मामले पर IGM अस्पताल की चीफ मेडिकल ऑफिसर माधुरी पन्हारे का बयान सामने आया है. जिसमें उनका कहना है कि सभी मरीजों की जांच कर ली गई है और सभी खतरे से बाहर हैं. इसके अलावा, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अभी 110 मरीज भर्ती है. उन सभी में पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं. भर्ती मरीजों में 8 बच्चे भी शामिल हैं.

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मरीजों ने क्या बताया?

सभी मरीजों ने बताया कि उन्होंने एक-दो दिन पहले भिवंडी की एक दुकान से खाना खाया था. उन सभी में एक जैसे लक्षण हैं और कुछ को बुखार भी है; हालांकि, किसी की हालत गंभीर नहीं है. सभी का सही इलाज किया जा रहा है और कुछ मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं.

कैसे बीमार हुए लोग?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भिवंडी शहरे में चिकन शावरमा, पिज्जा और फालूदाल खाने के बाद 110 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं. यह गंभीर घटना 18-19 जून को भिवंडी के खांडू पाड़ा इलाके में सामने आई, जहां एक मशहूर फास्ट-फूड आउटलेट पर खाना खाने के बाद लोग बीमार पड़ गए. शुरू में 11 से 14 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब बीमार लोगों की संख्या बढ़कर 110 से ज्यादा हो गई है.



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सपा विधायक रईस शेख ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि पहला मामला यानी IGM में आने वाला पहला मरीज, 17 तारीख की रात को आया था. उस समय 11 मरीज थे. IGM ने 18 तारीख की रात को पुलिस को बड़े पैमाने पर फूड पॉइजनिंग की सूचना दी. 17 तारीख की रात से 18 तारीख की रात के बीच लोगों ने खाना खाया होगा. अब, हर किसी को समस्या नहीं है. लेकिन मुझे जो पता चला है, उसके मुताबिक लगभग 80 मरीज IGM आए हैं. हम उन मरीजों की संख्या के बारे में जानकारी ले रहे हैं जो प्राइवेट तौर पर IGM गए थे.

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