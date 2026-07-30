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चोरी के पैसों से खरीदी थी चमचमाती थार, ताबड़तोड़ छापे में सोना-लाखों का माल बरामद; महाराष्ट्र से झारखंड तक मचा हड़कंप!

दोनों आरोपी झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले थे जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया और ताबड़तोड़ छापेमारी में चोरी के पैसों से खरीदी गई एक नई महिंद्रा थार गाड़ी, चमचमाते सोने के आभूषण और लाखों का माल बरामद किया है.

By: Kajal Jain | Published: July 30, 2026 10:58:03 AM IST

चोरी के पैसों से खरीदी थी चमचमाती थार, ताबड़तोड़ छापे में सोना-लाखों का माल बरामद; महाराष्ट्र से झारखंड तक मचा हड़कंप!
चोरी के पैसों से खरीदी थी चमचमाती थार, ताबड़तोड़ छापे में सोना-लाखों का माल बरामद; महाराष्ट्र से झारखंड तक मचा हड़कंप!


महाराष्ट्र की राजनीति से एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबर सामने आई है. महाराष्ट्र विधानसभा के उपसभापति सचिन अहीर के घर पर किसी चोर ने नहीं, बल्कि उनके ही यहां काम करने वाले दो घरेलू नौकरों ने ₹2.65 करोड़ की भारी-भरकम चोरी को अंजाम दिया. यह हाई-प्रोफाइल मामला तब खुला जब घर से धीरे-धीरे नकदी और कीमती सामान गायब होने लगा. शक गहराने के बाद मुंबई की वर्ली पुलिस ने जब अपनी जांच का दायरा बढ़ाया, तो चोरी का यह आंकड़ा करोड़ों तक पहुंच गया. पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों, अमित यादव और सतीश कुमार को हिरासत में लिया, जो मूल रूप से झारखंड के गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं. पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस की टीम आरोपियों को लेकर सीधे झारखंड के गिरिडीह पहुंची, जहां स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की गई. इस कार्रवाई में पुलिस ने चोरी के पैसों से खरीदी गई एक नई महिंद्रा थार गाड़ी, चमचमाते सोने के आभूषण और लाखों का माल बरामद किया है.

कैसे दिया गया चोरी को अंजाम?

मुंबई पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपी अमित यादव और सतीश कुमार लंबे समय से उपसभापति सचिन अहीर के घर पर घरेलू कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे. इसी भरोसे का फायदा उठाकर दोनों ने धीरे-धीरे करके घर से नकदी और सोने के गहने उड़ाने शुरू कर दिए. जब घर के मालिकों को अहसास हुआ कि कोई अंदर का ही कोई शख्स कारनामे के पीछे है, तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.

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झारखंड के गिरिडीह में मुंबई पुलिस की रेड

आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ के बाद जब पुलिस को झारखंड के कनेक्शन का सुराग मिला, तो मुंबई पुलिस की एक विशेष टीम तुरंत गिरिडीह के लिए रवाना हुई. गावां थाना क्षेत्र के पंडरिया और सांख गांव में स्थानीय पुलिस के सहयोग से ताबड़तोड़ छापेमारी की गई. इस दौरान पुलिस ने चोरी के पैसों से ऐश-ओ-आराम की जिंदगी जीने के लिए खरीदी गई महिंद्रा थार एसयूवी को जब्त कर लिया, साथ ही भारी मात्रा में सोने के आभूषण और अन्य कीमती सामान भी बरामद कर लिए.

आगे की जांच जारी

चोरी का यह मामला एक संवैधानिक पद से जुड़े होने के कारण बेहद संवेदनशील बन चुका है. मुंबई पुलिस अब यह गहराई से तफ्तीश कर रही है कि ₹2.65 करोड़ की कुल रकम में से बाकी का पैसा कहां और किस चीज़ पर खर्च किया गया है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस चोरी की साजिश में इन दोनों के अलावा और कौन-कौन लोग शामिल थे. इस मामले में आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है.

ये भी पढ़ें:- हाथ-पैरों में पट्टी बांधकर निकाला ‘मनचलों का जुलूस’, जेल के गेट पर पहुंचे तो खुल गई पुलिस की पोल; अब होगी कार्रवाई!

Tags: maharashtra-assembly-deputy-speaker-house-theft-mumbai-police-giridih-raid
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