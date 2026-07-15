Home > क्राइम > गर्दन, छाती और पेट…धारदार हथियार से किए कई वार, बचाव में हाथ उठाया तो धड़ से कर दिया अलग; प्रेम प्रसंग का विवाद सुलझाने आया था युवक

गर्दन, छाती और पेट…धारदार हथियार से किए कई वार, बचाव में हाथ उठाया तो धड़ से कर दिया अलग; प्रेम प्रसंग का विवाद सुलझाने आया था युवक

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के अमरावती शहर में प्रेम प्रसंग का विवाद सुलझाने के लिए बुलाकर युवक की धारदार हथियार से कई बार तेजी से वार कर हत्या कर दी. इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

By: Sohail Rahman | Published: July 15, 2026 11:20:42 PM IST

प्रेम प्रसंग का विवाद सुलझाने बुलाकर युवक की कर दी हत्या
प्रेम प्रसंग का विवाद सुलझाने बुलाकर युवक की कर दी हत्या


Maharashtra Crime: अमरावती शहर के राजेंद्र कॉलोनी क्षेत्र में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है. मृतक की पहचान आफाक शेख शकील, उम्र 24 साल, निवासी ताज नगर के रूप में हुई है. इस पूरे मामले पर पुलिस उपायुक्त यशवंत सोलंके का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक और आरोपियों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था. इसी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष एकत्र हुए थे, लेकिन बातचीत के दौरान फिर से कहासुनी हो गई और विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.

पुलिस के अनुसार, इस मामले में कुल चार आरोपी सामने आए हैं, जिनमें से तीन आरोपी नाबालिग हैं. घटना के दौरान आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई. मामले की जांच सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है.

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घटना सीसीटीवी में हुई कैद

इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी पर हमला करते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके अलावा, पुलिस उपायुक्त यशवंत सोलंके ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पूरा मामला यह है कि महाराष्ट्र के अमरावती शहर में राजेंद्र कॉलोनी-विजय कॉलोनी इलाके में एक युवक की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई; उसे वहां एक लड़की से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए बुलाया गया था. हमलावरों ने उसकी गर्दन, छाती और पेट पर कई बार तेजी से वार किए. जब ​​युवक ने हमले से बचने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया तो धारदार हथियार के वार से उसका हाथ शरीर से अलग हो गया. घटनास्थल पर कटा हुआ हाथ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई.

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Tags: crime newsMaharashtra News
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