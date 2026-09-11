Home > देश > बाल पकड़कर घसीटा, बरसाए लात घूंसे…’वसूली’ को लेकर दिनदहाड़े भिड़ गईं किन्नर, बीच-बचाव करने आए शख्स को भी डस्टर से कूटा!

बाल पकड़कर घसीटा, बरसाए लात घूंसे…’वसूली’ को लेकर दिनदहाड़े भिड़ गईं किन्नर, बीच-बचाव करने आए शख्स को भी डस्टर से कूटा!

Alandi Transgender Clash Over Collection Dispute: महाराष्ट्र के आलंदी में इंद्रायणी नदी के घाट पर भीख वसूलने को लेकर किन्नरों के दो गुट आपस में भिड़ गए. इस खूनी संघर्ष में लोहे के डस्टर से हमला किया गया और कई कीमती सामान गायब हो गए.

By: Kajal Jain | Published: September 11, 2026 2:12:38 PM IST

बाल पकड़कर घसीटा, बरसाए लात घूंसे...'वसूली' को लेकर दिनदहाड़े भिड़ गईं किन्नर, बीच बचाव करने आए शख्स को भी डस्टर से कूटा!
बाल पकड़कर घसीटा, बरसाए लात घूंसे...'वसूली' को लेकर दिनदहाड़े भिड़ गईं किन्नर, बीच बचाव करने आए शख्स को भी डस्टर से कूटा!


Alandi Transgender Clash Over Collection Dispute: महाराष्ट्र के आलंदी में इंद्रायणी नदी के पावन घाट पर कुछ ऐसा ही सनसनीखेज नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर वहां मौजूद आम भक्तों के भी रोंगटे खड़े हो गए. बात सिर्फ 2 सिक्कों और भीख वसूलने के अधिकार की थी, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते घाट का शांत इलाका किसी जंग का मैदान बन गया. किन्नरों के दो गुटों के बीच इलाके की वसूली को लेकर दिलहदाड़े जंग छिड़ गई, जिसकी शुरुआत दोनों पक्षों में जमकर लात-घूंसे चले और तो और सिर पर लोहे के डस्टर से जानलेवा हमला भी किया गया. सोचिए, जहां लोग भगवान के दर्शन करने और पाप धोने आते हैं, वहां सरेआम खून-खराबा हो जाए तो डर का माहौल बनना लाजिमी है. ऐसे में जब बीच-बचाव करने एक शख्स आया तो उसे भी लपेटकर धुनाई कर डाली. अब इस घटना से जुड़ा भी सोशल मीडिया पर दहशत फैला रहा है.  आइए जानते हैं आखिर क्या था यह पूरा मामला और कैसे मामूली सी बात ने एक बड़े बवाल का रूप ले लिया.

इंद्रायणी नदी के घाट पर वसूली को लेकर बवाल

घटना रविवार दोपहर करीब 1 बजे की बताई जा रही है, जब आलंदी के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खेड़ तालुका में इंद्रायणी नदी के घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी थी. यहीं पर योगेश सतीश गानमोते और उसके साथी श्रद्धालुओं से भीख मांग रहे थे. तभी वहां किन्नरों का दूसरा गुट आ टपका और बात सिर्फ इतनी सी थी कि उस इलाके में कौन भीख वसूलेगा. देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच बहस शुरू हो गई, जो इतनी आक्रामक हो गई कि गालियों और धमकियों से बात सीधे हाथापाई पर उतर आई. भीड़भाड़ से भरे इस पवित्र तीर्थ स्थल पर मचे इस कोहराम को देख वहां मौजूद लोग भी सख्ते में आ गए.

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सिर पर लोहे के डस्टर से हमला, जान से मारने की धमकियां

विवाद जब हद से आगे बढ़ा तो मारपीट अपने चरम पर पहुंच गई. शिकायत के मुताबिक, आरोपी पक्ष ने योगेश पर लोहे के डस्टर से सीधे उसके सिर पर खतरनाक हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया. इस खूनी झड़प के दौरान आरोपियों ने पीड़ितों को सरेआम जान से मारने की धमकियां भी दीं. हालात इतने बेकाबू थे कि इस भगदड़ और मारपीट के बीच कई कीमती सामान भी गायब हो गए. योगेश की सोने की चेन या मंगलसूत्र, उसके साथी प्रशांत उर्फ प्रज्ञा का गले का हार, स्वाती अहिरे का मोतियों का मंगलसूत्र और 2 महंगे मोबाइल फोन इस हंगामे के दौरान गुम हो गए.


पुलिस ने कसा शिकंजा, 7 लोगों पर मामला दर्ज

घटनास्थल आलंदी पुलिस स्टेशन से महज 300 मीटर की दूरी पर था, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था. पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए रात करीब 10:30 बजे एफआईआर दर्ज कर ली. पुलिस ने इस मामले में परि यादव, सनम, खुशी, रानी और अंजलि नाम की 5 महिलाओं समेत 2 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की कई सख्त धाराओं (जैसे 74, 118(1), 189(1), 352, 351(3) और 115(2)) के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस ने मौके से इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी जुटाए हैं और आरोपियों की तलाश में जुट गई है, हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

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Tags: Maharashtra News
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