Maharashtra: हॉस्टल का खाना खाते ही बिगड़ी 22 छात्रों की तबीयत, 8 की हालत नाजुक; जांच के आदेश

Maharashtra Hostel Food Poisoning: महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले के शहादा में सोशल वेलफ़ेयर डिपार्टमेंट के हॉस्टल में खाना खाने के बाद 22 स्टूडेंट अचानक बीमार पड़ गए. सभी को तुरंत शहादा रूरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

इनमें से आठ स्टूडेंट गंभीर रूप से बीमार थे और उन्हें शहादा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहाँ उनका अभी इलाज चल रहा है.

खाने के कुछ देर बाद स्टूडेंट को उल्टी और दूसरी दिक्कतें

रिपोर्ट्स के मुताबिक, खाने के कुछ देर बाद ही स्टूडेंट को उल्टी और दूसरी दिक्कतें होने लगीं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया. रूरल हॉस्पिटल में भर्ती स्टूडेंट की हालत अभी स्थिर है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती स्टूडेंट की हालत गंभीर बनी हुई है.

घटना के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है: घटना के समय हॉस्टल सुपरिटेंडेंट समेत कोई भी ज़िम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार और रविवार को हॉस्टल में कोई भी अधिकारी या स्टाफ़ मेंबर नहीं रहता है, और एक परिवार स्टूडेंट के लिए खाना बनाकर चला जाता है.

मौके पर पहुंचे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट

घटना की जानकारी मिलने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉ. मिताली शेट्टी, पुलिस सुपरिटेंडेंट अश्विनी सनप और दूसरे सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायज़ा लिया. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पूरी जांच के आदेश दिए हैं. इस घटना के बाद, माता-पिता और जनप्रतिनिधि समाज कल्याण विभाग की कथित लापरवाही को लेकर बहुत गुस्से में हैं. प्रशासन ने जांच रिपोर्ट के आधार पर ज़रूरी कार्रवाई का भरोसा दिया है.