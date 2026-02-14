Maharashtra: स्कूल से सीधे अस्पताल! आयरन की गोलियां खाते ही 19 बच्चों की हालत नासाज, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती; जान लें नुकसान

Maharashtra Students: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के एक ज़िला परिषद स्कूल के उन्नीस छात्र बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बिना किसी देखरेख के एंटी-एनीमिया टैबलेट की ज़्यादा डोज़ ले ली थी. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि भद्रावती तहसील के भामडेली गांव से यह घटना सामने आने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं.

आयरन की गोलियां बनी खतरा

अधिकारियों के मुताबिक, छात्रों को हर सोमवार को आयरन की गोलियां दी जाती हैं. हालांकि, मंगलवार को जब टीचर नहीं थे, तो ZP स्कूल के कुछ छात्रों ने कथित तौर पर ज़्यादा गोलियां खा लीं. बुधवार रात कुल 19 छात्रों ने जी मिचलाने, चक्कर आने और “बहुत ज़्यादा बीमार” महसूस करने की शिकायत की. ज़िला परिषद के ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी अशोक कटारे ने बताया कि इसके बाद स्कूल प्रशासन ने एंबुलेंस बुलाई और उन्हें चंद्रपुर ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया डॉक्टरों के मुताबिक, 16 छात्रों की हालत स्थिर है. उन्होंने बताया कि तीन निगरानी में हैं. अधिकारियों ने बताया कि ZP के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पुलकित सिंह ने मामले की हाई-लेवल जांच के आदेश दिए हैं.

क्या आप आयरन ज़्यादा ले रहे हैं?

NHS ने अपनी वेबसाइट पर गाइडेंस जारी की है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि “बहुत ज़्यादा” आयरन लेने से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं. इनमें शामिल हैं:

कब्ज़

बीमार महसूस होना

बीमार होना

पेट दर्द

अगर ये लक्षण दिखते हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपको आयरन का सेवन कम करने की ज़रूरत है. बच्चों में, बहुत ज़्यादा आयरन लेना खास तौर पर खतरनाक हो सकता है और जानलेवा भी हो सकता है. NHS कहता है: “आयरन की बहुत ज़्यादा डोज़ जानलेवा हो सकती है, खासकर अगर बच्चे इसे लें, इसलिए आयरन सप्लीमेंट्स को हमेशा बच्चों की पहुँच से दूर रखें.” बड़ों के लिए, आयरन की ज़्यादा डोज़ 20mg से ज़्यादा मानी जाती है.

आपको कितने आयरन की ज़रूरत है?

19 साल और उससे ज़्यादा उम्र के पुरुषों के लिए रोज़ाना 8.7mg

19 से 49 साल की महिलाओं के लिए रोज़ाना 14.8mg

50 साल और उससे ज़्यादा उम्र की महिलाओं के लिए रोज़ाना 8.7mg

जिन महिलाओं को 50 साल की उम्र के बाद भी पीरियड्स आते रहते हैं, उन्हें 19 से 49 साल की महिलाओं के बराबर आयरन की ज़रूरत हो सकती है.

डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एंड सोशल केयर (DHSC) का कहना है कि “ज़्यादातर लोग” अलग-अलग तरह के और बैलेंस्ड खाने से अपनी आयरन की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं. लेकिन जो लोग सप्लीमेंट लेते हैं, उन्हें NHS सलाह देता है: “बहुत ज़्यादा न लें क्योंकि यह नुकसानदायक हो सकता है.” इसमें यह भी कहा गया है कि हर दिन 17mg या उससे कम आयरन सप्लीमेंट लेने से नुकसान होने की “संभावना नहीं” है. गाइडेंस में आगे कहा गया है: “लेकिन अगर GP सलाह दे तो ज़्यादा डोज़ लेते रहें.”

