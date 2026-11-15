15 करोड़ रुपये की तनिष्क लूट में बड़ा खुलासा! तमिल यूट्यूबर के पिता और गर्लफ्रेंड गिरफ्तार; टैटू से खुला राज

तमिलनाडु के मदुरै में नए खुले तनिष्क शोरूम में हुई सनसनीखेज डकैती के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. अब तक करीब 5 किलो चोरी की ज्वेलरी बरामद की जा चुकी है. इस मामले का मुख्य आरोपी और यूट्यूबर निशांत अभी भी फरार है, जबकि पुलिस ने उसके पिता सुरेश और गर्लफ्रेंड मीनाक्षी को हिरासत में लिया है.

टैटू ने खोला अहम राज

बीते दिनों मदुरै के बाईपास रोड स्थित तनिष्क शोरूम में हुई करोड़ों की चोरी के कुछ दिन बाद ये गिरफ्तारी हुई. बताया जा रहा है कि एक नकाबपोश चोर शोरूम में घुसा और रातोंरात करीब 15 करोड़ रुपये के सोने और हीरे के गहने लेकर फरार हो गया.

पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी निशांत के शरीर पर बना टैटू जांच में अहम सुराग साबित हुआ. इसी के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची. मामले की जांच और आरोपियों की तलाश के लिए चार विशेष टीमें बनाई गई थीं, जिन्होंने निशांत के पिता सुरेश और उसकी गर्लफ्रेंड मीनाक्षी को गिरफ्तार किया.

सुरेश ने की थी निशांत की मदद

पुलिस के अनुसार, सुरेश ने कथित तौर पर डकैती के बाद लूटे गए गहनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में निशांत की मदद की थी. वहीं, मीनाक्षी ने वारदात को अंजाम देने के लिए निशांत को अपना दोपहिया वाहन दिया था. पूछताछ में दोनों ने कथित तौर पर लूट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने इस वारदात में साथ देने का फैसला किया था.

निशांत है मुख्य आरोपी

निशांत की गर्लफ्रेंड मीनाक्षी ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि इस पूरी डकैती की योजना निशांत ने ही बनाई थी. हालांकि, पुलिस अभी उसके बयान को पूरी तरह सही नहीं मान रही है. अधिकारियों का कहना है कि निशांत की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के बाद ही मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी. फिलहाल, मुख्य आरोपी निशांत पुलिस की पकड़ से बाहर है.

कैसे हुई चोरी?

मदुरै के बाईपास रोड स्थित तनिष्क शोरूम में चोरी का पता गुरुवार सुबह चला, जब कर्मचारी पहुंचे तो करीब 30 फीसदी ज्वेलरी गायब थी. CCTV फुटेज में काले कपड़े और मास्क पहने एक शख्स दिखाई दिया. पुलिस को शक है कि आरोपी ने लिफ्ट लगाने के लिए चल रहे निर्माण कार्य का फायदा उठाया और लिफ्ट शाफ्ट के पास बने रास्ते से शोरूम में घुसा. गौरतलब है कि तीन मंजिला इमारत में उस समय लिफ्ट, पेंटिंग और अन्य मरम्मत का काम चल रहा था.

यह खबर भी पढ़ें: UP Elections 2027: यूपी चुनाव में कांग्रेस को 200 नहीं तो कितनी सीटें देंगे अखिलेश यादव, खुद दिया संकेत