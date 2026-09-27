मदरसों में गूंजेगा ‘वंदे मातरम्’? सुबह-सुबह अब मुस्लिम बच्चे गाएंगे राष्ट्रगान; CM बोले- हमारे लिए सनातन परंपरा सबसे पहले

Vande Mataram In Madarsa: सभी स्कूलों में वंदे मातरम् गान ज़रूरी करने के एक हफ़्ते बाद, पश्चिम बंगाल की सुवेंदु अधिकारी सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में राष्ट्रगीत गान ज़रूरी कर दिया है. राज्य सरकार के मदरसा डायरेक्टरेट के एक ऑर्डर में कहा गया है कि राज्य भर के सभी मदरसों में सुबह की असेंबली के दौरान वंदे मातरम् गान ज़रूरी होगा. यह ऑर्डर पश्चिम बंगाल सरकार के माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत आने वाले सभी मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त मदरसों पर लागू होगा.

स्कूलों के लिए Vande Mataram ज़रूरी

पिछले हफ़्ते, अपने पहले फ़ैसलों में से एक में, नई सुवेंदु अधिकारी सरकार ने राज्य भर के सभी स्कूलों में वंदे मातरम् के सभी छह छंद गाना ज़रूरी कर दिया था. ऑर्डर में कहा गया है कि स्टूडेंट्स को सुबह की असेंबली के दौरान अपनी क्लास शुरू करने से पहले राष्ट्रगीत गाना होगा. CM सुवेंदु अधिकारी ने एक ऑनलाइन पोस्ट में कहा, ‘पिछले निर्देश को पलटते हुए, पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी स्कूलों के लिए तुरंत प्रभाव से स्कूल असेंबली या क्लास शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना के दौरान भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् गाना ज़रूरी कर दिया है.’ वंदे मातरम् , भारत को गुलामी से आज़ाद कराने की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों का नारा था, जो इस साल के राज्य चुनाव से पहले राजनीतिक चर्चा में वापस आ गया था.

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सभी छह छंद गाना ज़रूरी

फरवरी में, केंद्र सरकार ने इसे देश के राष्ट्रगान, जन गण मन के बराबर दर्जा दिया, जिससे यह ज़रूरी हो गया कि सभी सरकारी और स्कूल इवेंट्स में राष्ट्रगान के साथ सभी छह छंद गाए जाएं.

वंदे मातरम् पर हाल के विवाद

हाल ही में, तमिलनाडु और केरल में शपथ ग्रहण समारोहों के दौरान राष्ट्रीय गीत को लेकर विवाद हुआ. चेन्नई में हुए इवेंट में राष्ट्रगान से पहले पूरा राष्ट्रगान बजाए जाने पर DMK ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर तीखा तंज कसा. शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पूरा वंदे मातरम् गाए जाने पर लेफ्ट ने वीडी सतीशन सरकार पर निशाना साधा. UDF सरकार ने यह कहते हुए विवाद से खुद को अलग कर लिया कि इवेंट का फ्लो राजभवन ने तय किया था, वहीं BJP ने भारतीय संस्कृति से “नफरत” करने के लिए कम्युनिस्टों पर हमला किया.