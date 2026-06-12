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‘हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं’ SC की टिप्पणी के साथ खारिज हुई मीनाक्षी नटराजन की याचिका

Madhya Pradesh Rajya Sabha Election 2026: मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली मीनाक्षी नटराजन याचिका SC ने खारिज कर दी.

By: JP Yadav | Published: June 12, 2026 1:53:39 PM IST

Madhya Pradesh Rajya Sabha Election 2026:
Madhya Pradesh Rajya Sabha Election 2026:


Madhya Pradesh Rajya Sabha Election 2026: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन (Meenakshi Natarajan) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जून, 2026) को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली मीनाक्षी नटराजन याचिका SC ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं.  सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस अतुल एस. चंदूरकर की पीठ ने याचिका पर अपनी राय देते हुए इसे खारिज कर दिया. मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस नेता की ओर से यह याचिका दायर की गई थी.

इससे पहले गुरुवार (11 जून, 2026) को मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को निर्विरोध चुना गया घोषित कर दिया गया. इसके बाद कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.  

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उधर, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने कांग्रेस की उस याचिका पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसके तहत सुश्री नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया था. नामांकन रद्द करने का कारण यह बताया गया था कि उन्होंने तेलंगाना के हैदराबाद में चल रहे एक मामले का खुलासा नहीं किया था, जिसमें उन्हें प्रतिवादी (respondent) के तौर पर नोटिस मिला था.

 

 

Tags: home-hero-pos-1Meenakshi Natarajan
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