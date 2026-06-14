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मध्य प्रदेश में पुलिसवाले क्यों कर रहे हैं सुसाइड? 12 दिन में 5 पुलिसकर्मियों ने दी जान; हैरान करने वाली है पीछे की वजह

Madhya Pradesh Police Suicide Case:रिपोर्ट्स के मुताबिक, मूल रूप से मुरैना जिले के पोरसा के रहने वाले राघवेंद्र तोमर पिछले एक साल से डबरा सिटी थाने में पोस्टेड थे. उन्होंने शुक्रवार रात करीब 9 बजे अपने सरकारी घर में रस्सी से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया.

By: Divyanshi Singh | Published: June 14, 2026 4:05:19 PM IST

मध्य प्रदेश में 12 दिन में 5 पुलिसकर्मियों ने दी जान
मध्य प्रदेश में 12 दिन में 5 पुलिसकर्मियों ने दी जान


Madhya Pradesh Police Suicide Case: मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में सुसाइड के बढ़ते मामलों ने पुलिस डिपार्टमेंट और सरकार की चिंता बढ़ा दी है. पिछले 12 दिनों में ही राज्य में पांच पुलिस अधिकारियों ने सुसाइड कर लिया है. सबसे नई घटना ग्वालियर जिले के डबरा सिटी थाना इलाके में हुई, जहां कांस्टेबल राघवेंद्र तोमर ने अपने सरकारी घर में फांसी लगा ली. इस दुखद घटना ने एक बार फिर पुलिस अधिकारियों पर बढ़ते मेंटल प्रेशर, काम के बोझ और स्ट्रेस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

फांसी लगाकर किया सुसाइड

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मूल रूप से मुरैना जिले के पोरसा के रहने वाले राघवेंद्र तोमर पिछले एक साल से डबरा सिटी थाने में पोस्टेड थे. उन्होंने शुक्रवार रात करीब 9 बजे अपने सरकारी घर में रस्सी से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. बताया जा रहा है कि यह कदम उठाने से ठीक पहले उन्होंने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल किया था. परिवार वालों के मुताबिक, वीडियो कॉल के दौरान उन्होंने आखिरी बार अपनी पत्नी को “बाय-बाय” कहा और फिर फोन काट दिया.

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थोड़ी देर बाद जब उनके भाई मोनू तोमर ने उन्हें कई बार कॉल किया, तो राघवेंद्र ने कॉल नहीं उठाया. इसके बाद भाई ने डबरा थाने में तैनात कांस्टेबल मिंटू परिहार को इसकी जानकारी दी. जब मिंटू परिहार सरकारी घर पहुंचे तो उन्होंने राघवेंद्र तोमर को फांसी पर लटका हुआ पाया. घटना की जानकारी मिलने पर SDOP सौरभ कुमार और ASP जयराज कुबेर मौके पर पहुंचे. पुलिस और FSL टीमों ने मौके का मुआयना किया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. राघवेंद्र तोमर को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी और उनके दो छोटे बच्चे हैं.

मई से जून तक कई पुलिसवालों ने दी जान

8 जून (मंडला): 42 साल के कांस्टेबल सुनील सरयाम ने बम्हनी बंजर थाना परिसर में बने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगा ली. जांच में पता चला कि कांस्टेबल आपत्तिजनक वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग का शिकार हुआ था. मामले में दो स्टाफ नर्स और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

9 जून (गुना): 25 साल की महिला कांस्टेबल निशा शर्मा, जो कि थाने में तैनात थी, ने पुलिस क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला.

3 जून (छिंदवाड़ा): पुलिस लाइन में तैनात महिला हेड कांस्टेबल दीपा नेगी की लाश उनके घर में जली हुई मिली. उनका लंबे समय से मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन का इलाज चल रहा था.

31 मई (उमरिया): पुलिस लाइन में तैनात सब-इंस्पेक्टर विजय सिंह कोल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली. बताया गया कि हाल ही में उनका प्रमोशन हुआ था, लेकिन उन्होंने प्रमोशन लेने से मना कर दिया था.

इन घटनाओं ने पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस अधिकारियों के बीच मेंटल हेल्थ, काम के प्रेशर और पर्सनल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काउंसलिंग सेशन की तुरंत ज़रूरत पर एक गंभीर बहस छेड़ दी है.

Tags: mp police
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