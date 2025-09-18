इंदौर का अब तक का सबसे भयानक ट्रक हादसा, जिससे देख दंग रह जाएंगे आप

Indore Road Accident:मध्य प्रदेश के इंदौर से एक दिल दहला देने वाला मामला (Heart breaking Case) सामने आया है. जहां, एक भीषण ट्रक हादसे ने पूरे शहर को दहलाकर रख दिया है. इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. जिनमें से कई की हालत गंभीर है. इस हादसे के बाद, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घायलों से मुलाकात कर और अधिकारियों को सख्त जांच के निर्देश दिए हैं. घटना की गंभीरता को देखते हुए, एसीपी (ACP) सुरेश सिंह समेत 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने हादसे पर क्या बताया

प्रत्यक्षदर्शियों (Eyewitnesses) के अनुसार, एयरपोर्ट रोड पर एक बेकाबू ट्रक ने करीब दो किलोमीटर तक कई वाहनों और लोगों को बुरी तरह से रौंद डाला. इस ट्रक की चपेट में कई ई-रिक्शा, बाइक और कारें भी आ गई. घटना के समय ट्रक खाली था, और जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक नशे में था. वहीं, हादसे के बाद, आरोपी ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. दूसरे प्रत्यक्षदर्शी (Eyewitnesses)ने दावा करते हुए कहा कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे.

घटना के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा

इस चौंकाने वाले घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए. जहां, घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. इस भीषण हादसे के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है.

लापरवाही के कारण खतरे में लोगों की जान

इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन पर एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने मामले में संज्ञान लेते हुए उच्चस्तरीय जांच के सख्त निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर पाबंदी लगाया जा सके. हादसे पर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे मामले की गहनता से जांच कर रहे है.