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Punjab: ‘मान के मुनाफे’ अभियान, AAP ने भगवंत मान सरकार का साढ़े चार साल का रिपोर्ट कार्ड पंजाब के घर-घर पहुंचाया

Punjab News: घर-घर प्रचार के दौरान आप नेताओं ने भगवंत मान सरकार के तहत आम परिवारों को मिले लाभों का जिक्र किया, जिसमें मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लिनिक, मुफ्त शिक्षा और मां-बेटी सम्मान योजना शामिल हैं. उन्होंने लोगों से रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में भी बात की और बताया कि कैसे ये योजनाएं पंजाब भर के परिवारों के लिए सीधे तौर पर लाभकारी साबित हुई हैं.

By: Hasnain Alam | Published: September 25, 2026 11:18:52 PM IST

आप नेताओं ने मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लिनिक, मुफ्त शिक्षा, महिला कल्याण और अन्य जनहित योजनाओं के बारे में बताया
आप नेताओं ने मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लिनिक, मुफ्त शिक्षा, महिला कल्याण और अन्य जनहित योजनाओं के बारे में बताया


Punjab News: आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने शुक्रवार को ‘मान के मुनाफे’ पहल के तहत अपना घर-घर प्रचार अभियान जारी रखा. इस दौरान विधायकों और क्षेत्र प्रभारियों ने कई विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से संपर्क स्थापित किया और भगवंत मान सरकार के साढ़े चार साल के कामों का रिपोर्ट कार्ड सीधे उनके घर-घर पहुंचाया.

विधायक फौजा सिंह सरारी ने गुरुहरसहाय, विधायक एडवोकेट रजनीश दहिया ने फिरोजपुर ग्रामीण और विधायक दिनेश चड्ढा ने रूपनगर में घर-घर जाकर प्रचार किया. विधायक मदन लाल बग्गा ने लुधियाना उत्तरी से अभियान की अगुवाई की, जबकि विधायक गुरिंदर सिंह गारी ने अमलोह में लोगों से संपर्क किया.

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मान के मुनाफे

शाहकोट में क्षेत्र प्रभारी बलबीर सिंह पाला जलालपुरिया ने निवासियों से मुलाकात की, जबकि विधायक संतोष कटारिया ने बलाचौर, विधायक जीवनजोत कौर ने अमृतसर पूर्वी, क्षेत्र प्रभारी परमिंदर सिंह गोल्डी ने खरड़ और विधायक करमबीर सिंह घुम्मण ने दसूहा में प्रचार अभियान चलाया.

‘मान के मुनाफे अभियान कोई चुनाव प्रचार नहीं’

घर-घर प्रचार के दौरान आप नेताओं ने भगवंत मान सरकार के तहत आम परिवारों को मिले लाभों का जिक्र किया, जिसमें मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लिनिक, मुफ्त शिक्षा और मां-बेटी सम्मान योजना शामिल हैं. उन्होंने लोगों से रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में भी बात की और बताया कि कैसे ये योजनाएं पंजाब भर के परिवारों के लिए सीधे तौर पर लाभकारी साबित हुई हैं.

नेताओं ने लोगों को बताया कि ‘मान के मुनाफे’ अभियान कोई चुनाव प्रचार नहीं है, बल्कि पिछले साढ़े चार साल के दौरान भगवंत मान सरकार द्वारा किए गए कामों को पेश करने का प्रयास है. उन्होंने बताया कि मुफ्त बिजली से अधिकतर घरों के बिजली बिल शून्य आने से परिवारों को फायदा हुआ है, जबकि आम आदमी क्लिनिकों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और सरकारी स्कूलों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए मजबूत किया गया है.

मान के मुनाफे 2

आप नेताओं ने मां-बेटी सम्मान योजना और महिलाओं तथा परिवारों की मदद के लिए शुरू किए गए अन्य कल्याणकारी प्रयासों के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि सरकार की पहलों ने लोगों को ठोस लाभ पहुंचाया है और विभिन्न योजनाओं से एक परिवार को मिलने वाला कुल सालाना लाभ ₹1.82 लाख तक हो सकता है.

लोगों ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड सुना

इस अभियान को लोगों की ओर से भरपूर प्रतिक्रिया मिली, जहां लोगों ने आप नेताओं का अपने घरों में स्वागत किया और उनके साथ खुलकर बातचीत की. लोगों ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड सुना, अपने विचार साझा किए और विभिन्न योजनाओं से मिले लाभों के बारे में चर्चा की. प्रचार के दौरान लोगों ने भगवंत मान सरकार के कामों के प्रति समर्थन जताया और कहा कि वे चाहते हैं कि यह सरकार पंजाब के लिए अपना काम जारी रखे.

आप नेताओं ने कहा कि ‘मान के मुनाफे’ अभियान पंजाब भर के अन्य घरों तक पहुंचना जारी रखेगी, सरकार के साढ़े चार साल के रिपोर्ट कार्ड को सीधे लोगों तक पहुंचाएगी और जनहित शासन तथा पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों की राजनीति के फर्क को उजागर करेगी.

Tags: punjab news
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