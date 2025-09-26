भारत की एक ऐसी ट्रेन, जो देता है होटल जैसा फील
Home > अजब गजब न्यूज > भारत की एक ऐसी ट्रेन, जो देता है होटल जैसा फील

भारत की एक ऐसी ट्रेन, जो देता है होटल जैसा फील

इस खबर में आपको भारत के सबसे शानदार और लग्जरी ट्रेन (Luxury Trains of India) के बारे में जानने को मिला. यह ट्रेन और कोई नहीं बल्कि महाराजा एक्सप्रेस (Maharaja Express) है.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: September 26, 2025 2:07:36 PM IST

India's most luxury train: Maharaja Express
India's most luxury train: Maharaja Express

Maharaja Express: वैसे तो भारत खास तौर से ट्रेन के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत में ऐसे कई लग्जरी ट्रेन है जिनके बारे में आप बहुत कम जानते होंगे. आइए इस खबर में जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लग्जरी ट्रेन में से एक महाराजा एक्सप्रेस के बारे में. 

महाराजा एक्सप्रेस: भारत की सबसे लग्जरी ट्रेन

आप में से बहुत कम लोगों को महाराजा एक्सप्रेस के बारे में जानकारी होगी. यह भारत की सबसे महंगी और आलीशान ट्रेनों में से एक मानी जाती है, जिसे अक्सर चलता-फिरता 5 स्टार होटल भी कहा जाता है. हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के वृंदावन आगमन के दौरान इस ट्रेन के उपयोग के बारे में मुख्य रूप से चर्चा की गई थी. महाराजा एक्सप्रेस यात्रियों को केवल यात्रा ही नहीं बल्कि आलीशान सुविधाएं भी प्रदान करती है. 

महाराजा एक्सप्रेस की शाही सुविधाएं: 

आवास (Accommodation): 

इस ट्रेन के कोच किसी महल से कम नहीं लगते हैं. इसमें डीलक्स रूम, (Deluxe Room) जूनियर सुइट (Junior Suite) , सबसे प्रीमियम प्रेसिडेंशियल सुइट ( Premium Presidential Suite) जैसे कई विकल्प शामिल हैं. ट्रेन के सभी कमरों में शानदार इंटीरियर, आरामदायक फर्नीचर, निजी बाथरूम और आधुनिक सुविधाएं जैसे कार्पेटेड फ्लोर, वाई-फाई, एलसीडी टीवी शामिल हैं. इतना ही नहीं, हर केबिन में निजी बटलर सेवा (Personal Butler Service) भी यात्रियों के लिए उपलब्ध है. 

भोजन प्रक्रिया (Dining): 

महाराजा एक्सप्रेस में फाइव-स्टार रेस्तरां जैसी डाइनिंग की सुविधा भी है. इसमें दो शानदार रेस्तरां कार हैं (मोर महल और रंग महल), जहां भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का बेहतरीन स्वाद लिया जा सकता है.  थीम डिनर और शाही खाने का विशेष इंतजाम भी सफर को काफी यादगार बनाने में मदद करता है, 

अन्य आकर्षण के केंद्र: 

महाराजा एक्सप्रेस में शानदार लाउंज के साथ-साथ बार भी मौजूद है. पैनोरमिक व्यू (Panoramic View) के लिए बड़ी शीशे वाली खिड़कियां विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र मानी जाती है. 

महाराजा एक्सप्रेस की कीमत:

अब आपने इसके शानदार सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल कर ली है, तो अब ये जानइए की इस लग्जरी ट्रेन की आखिर कीमत कितनी है ? हालांकि यह भारत की सबसे महंगी ट्रेनों में जाना जाता है. इस ट्रेन की कीमत लाखों में होती है. महाराजा एक्सप्रेस का किराया लगभग 4 लाख रुपये से शुरू होकर 23 लाख तक भी जा सकता है. 

ट्रेन के प्रमुख रूट (Itineraries):

महाराजा एक्सप्रेस 4 अलग-अलग शाही यात्रा कार्यक्रम (Itineraries) प्रदान करती है, जिनकी अवधि 4 दिन या फिर 3 रात से लेकर 7 दिन और 6 रात तक की होती है. 

1. इंडियन स्प्लेंडर (The Indian Splendour): दिल्ली से आगरा से रणथंभौर से  जयपुर से बीकानेर से जोधपुर से उदयपुर से मुंबई

2. भारतीय पैनोरमा (The Indian Panorama): दिल्ली से  जयपुर से रणथंभौर से फ़तेहपुर सीकरी से आगरा से ओरछा से खजुराहो से वाराणसी से दिल्ली

3. भारत की विरासत (The Heritage of India): मुंबई से उदयपुर से जोधपुर से बीकानेर से जयपुर से रणथंभौर से आगरा से दिल्ली

4. भारत के खजाने (The Treasures of India): दिल्ली से आगरा से रणथंभौर से जयपुर से दिल्ली 

यह ट्रेन यात्रियों को भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की एक अद्भुत यात्रा का अनुभव कराती है. 

Tags: CostDeluxe RoomindiaLuxury TrainMaharaja Express
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Kanya Pujan 2025 में गलती से भी ये 6 काम,...

September 27, 2025

अष्टमी-नवमी के कन्या पूजन में दें कन्याओं को ये बेहतरीन...

September 27, 2025

ये हैं नोएडा के टॉप 10 पिकनिक स्पॉट्स, वीकेंड पर...

September 26, 2025

अब 55 की उम्र में मिलेगी बचपन वाली स्किन, बस...

September 26, 2025

क्या तकिया ही है आपकी थकान और दर्द की असली...

September 26, 2025

चाय बनाते वक्त भूल से भी न करें ये गलतियां,...

September 26, 2025
भारत की एक ऐसी ट्रेन, जो देता है होटल जैसा फील

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

भारत की एक ऐसी ट्रेन, जो देता है होटल जैसा फील

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत की एक ऐसी ट्रेन, जो देता है होटल जैसा फील
भारत की एक ऐसी ट्रेन, जो देता है होटल जैसा फील
भारत की एक ऐसी ट्रेन, जो देता है होटल जैसा फील
भारत की एक ऐसी ट्रेन, जो देता है होटल जैसा फील