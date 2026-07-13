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‘जीजा जी… एक बार मुझसे बात तो कर लो’ जानिये क्या है किडनैप लड़की की अजब कहानी; बंद कमरे में बॉयफ्रेंड के साथ!

लुधियाना बॉयफ्रेंड ने नाबालिग गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया. अब पीड़िता ने बहन को रोते हुए वीडियो भेजा है. बोली मुझे ले जाओ.

By: JP Yadav | Published: July 13, 2026 1:45:38 PM IST

'जीजा जी... एक बार मुझसे बात तो कर लो' जानिये क्या है किडनैप लड़की की अजब कहानी; बंद कमरे में बॉयफ्रेंड के साथ!
'जीजा जी... एक बार मुझसे बात तो कर लो' जानिये क्या है किडनैप लड़की की अजब कहानी; बंद कमरे में बॉयफ्रेंड के साथ!


पंजाब के लुधियाना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर बॉयफ्रेंड ने अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया. इसके बाद परेशान लड़की ने मदद की गुहार लगाई है. पीड़िता ने अपनी बहन को रोते हुए वीडियो भेजा. इसमें वह कह रही है-‘मुझे यहां से ले जाओ.’ इस वीडियो के सामने आने के बाद से जहां परिवार परेशान है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच करने के साथ ही पीड़ित की तलाश में भी जुट गई है.  

इंस्टाग्राम से शुरू हुई लव स्टोरी

लुधियाना में पुलिस उस समय चौंक गई जब बॉयफ्रेंड द्वारा नाबालिग गर्लफ्रेंड को किडनैप करने का मामला सामने आया.बताया जा रहा है कि दोनों की लव स्टोरी इंस्टाग्राम से शुरू हुई. इस बीच खबर आई है कि युवक ने गर्लफ्रेंड को अपनी कैद में रखा है. लड़की बार-बार अपनी बहन को वॉट्सएप के जरिए वीडियो और ऑडियोमैसेज भेज रही है. लड़की ने अपनी बहन को ताजा वीडियो भेजा है, जिसमें वह जोर-जोर से रो रही है. 

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नहीं पता चला- क्यों किया किडनैप

ताजा वीडियो में बॉयफ्रेंड की गिरफ्त में पहुंची लड़की कुछ बोल नहीं रही है. इसके अलावा, नाबालिग ने वॉट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजे हैं, जिसमें वह कह रही है कि जीजा जी आपने मुझे अपनी बेटी माना है, एक बार मुझसे बात कर लो. बॉयफ्रेंड इतना शातिर है कि वह जब भी मैसेज करवा रहा है, सिर्फ वॉट्सऐप पर वॉइस मैसेज कर रहा है ताकि पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस न कर सके. जांच में पता चला है कि दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी.

पुलिस का दावा जल्द होगा आरोपी गिरफ्त में

थाना जमालपुर जांच अधिकारी पलविंदर पाल का कहना है कि युवक लगातार वॉट्सएप के जरिए वॉइस मैसेज भेज रहा है. उन्होंने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए साइबर सेल की मदद से जाल बिछाया गया है. लड़की नाबालिग है, इसलिए उसकी सहमति कानूनन मान्य नहीं है. पुलिस जल्द ही आरोपी को पकड़ लेगी.

Tags: punjab news
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