Lucknow-Kanpur Expressway: 14 जुलाई से शुरू होगा लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे टोल! जानें कितना होगा महंगा, अभी चेक करें नए रेट

Lucknow-Kanpur Expressway: लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों को अब जल्द ही टोल टैक्स देना होगा. 13 जुलाई को इसके लोकार्पण की तैयारी है, जिसके बाद 14 जुलाई से टोल वसूली शुरू किए जाने की संभावना है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) इसकी अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है.

इस एक्सप्रेसवे पर यात्रा करना कुछ वाहन चालकों के लिए महंगा साबित हो सकता है. जिन वाहनों पर वार्षिक फास्टैग की सुविधा नहीं होगी, उन्हें एक तरफ की यात्रा के लिए करीब 275 रुपये टोल देना होगा. अगर कोई वाहन 24 घंटे के भीतर वापसी करता है तो उसे लगभग 415 रुपये चुकाने होंगे. वहीं वार्षिक फास्टैग रखने वालों के लिए ये खर्च काफी कम होकर करीब 15 रुपये प्रति टोल तक रह जाएगा.

आधुनिक टोल व्यवस्था

एनएचएआई ने बताया है कि एक्सप्रेसवे के सभी टोल प्लाजा पर नई दरें पहले ही प्रदर्शित कर दी जाएंगी. शुरुआत में लगभग दो से तीन महीने तक टोल व्यवस्था ट्रायल मोड में रहेगी. इस दौरान ट्रैफिक का आकलन करने के बाद आगे टेंडर प्रक्रिया के जरिए संचालन का निर्णय लिया जाएगा. फिलहाल शुरुआती चरण में टोल संचालन स्वयं प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा.

एक्सप्रेसवे की खासियत और टोल पॉइंट

ये 63 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे लगभग 4700 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है. इसमें शिवपुरा (खांडेदेव), बनी, अमरसास और आजाद चौक जैसे मेन टोल प्लाजा शामिल हैं. खास बात ये है कि बीच से प्रवेश या निकास करने पर टोल शुल्क में कमी भी संभव होगी. सभी टोल प्लाजा को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है, जिससे वाहन रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऑटोमैटिक स्कैनिंग से टोल कट जाएगा.

वार्षिक पास से सस्ता यात्रा ऑप्शन

सड़क परिवहन मंत्रालय की वार्षिक पास योजना के तहत 3075 रुपये में पूरे साल में लगभग 200 यात्राएं की जा सकती हैं. इस सुविधा का लाभ राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे दोनों पर लिया जा सकता है. इसके तहत प्रति टोल यात्रा का औसत खर्च लगभग 15 रुपये के आसपास आता है. ये सुविधा देशभर के 1150 से अधिक टोल प्लाजा पर लागू है.

वाहनों के अनुसार टोल दरें (अनुमानित)

कार, जीप और वैन के लिए एकल यात्रा शुल्क 275 रुपये तय किया गया है. हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिए ये 445 रुपये और बस व ट्रक के लिए 935 रुपये तक हो सकता है. भारी वाणिज्यिक या एक्सल वाहनों के लिए ये शुल्क और अधिक रखा गया है, जो दूरी और श्रेणी के अनुसार बढ़ता है.