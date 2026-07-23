Home > देश > अहमदाबाद में सिखा कॉल सेंटर का काम, फिर दुनिया के सबसे ताकतवर देश में के लोगों के साथ शुरू की ठगी; लखनऊ पुलिस ने किया भंडाफोड़

अहमदाबाद में सिखा कॉल सेंटर का काम, फिर दुनिया के सबसे ताकतवर देश में के लोगों के साथ शुरू की ठगी; लखनऊ पुलिस ने किया भंडाफोड़

Lucknow Fake international Call Center: डीसीपी ईस्ट डॉ. दीक्षा शर्मा के मुताबिक, 22 जुलाई की रात को एक टिप-ऑफ पर कार्रवाई करते हुए ईस्टर्न जोन क्राइम टीम, सर्विलांस टीम और विभूतिखंड पुलिस स्टेशन ने साइबर हाइट्स बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 420A पर छापा मारा.

By: Divyanshi Singh | Published: July 23, 2026 8:19:37 PM IST

लखनऊ फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर
लखनऊ फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर


Lucknow Fake international Call Center: उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन CY-VAJRA” के तहत साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन में लखनऊ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. कमिश्नरेट पुलिस ने विभूतिखंड इलाके में चल रहे एक हाई-टेक फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है और मास्टरमाइंड समेत चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गैंग पर आरोप है कि वह एप्पल कस्टमर सपोर्ट और यूएस जांच एजेंसी के अधिकारी बनकर अमेरिकी नागरिकों को डराता था और उनसे हजारों डॉलर ठगता था.

विभूतिखंड में चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर 

डीसीपी ईस्ट डॉ. दीक्षा शर्मा के मुताबिक, 22 जुलाई की रात को एक टिप-ऑफ पर कार्रवाई करते हुए ईस्टर्न जोन क्राइम टीम, सर्विलांस टीम और विभूतिखंड पुलिस स्टेशन ने साइबर हाइट्स बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 420A पर छापा मारा. वहां एक हाई-टेक इंटरनेशनल कॉल सेंटर चलता हुआ मिला, जो अमेरिकी नागरिकों को टारगेट कर रहा था.

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फ्रॉड को अंजाम देने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल 

पुलिस जांच में पता चला कि गैंग ने एप्पल कस्टमर सपोर्ट के नाम पर एक फर्जी वेबसाइट बनाई थी और उसे गूगल ऐड्स के जरिए प्रमोट किया था. जब एक अमेरिकी नागरिक ने टोल-फ्री नंबर पर कॉल किया, तो कॉल सीधे VOIP टेक्नोलॉजी के ज़रिए लखनऊ के एक कॉल सेंटर में चली गई. वहां के एजेंट्स ने पीड़ित का डेटा वेरिफाई किया और फिर कॉल सीनियर सदस्यों को ट्रांसफर कर दी.

अधिकारी बनकर पीड़ितों को डराते थे

गैंग के सदस्य अमेरिका फ़ेडरल ट्रेड कमीशन (FTC) या अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी बनकर पीड़ितों को कानूनी कार्रवाई गिरफ़्तारी और जेल की धमकी देते थे. वे डरे हुए लोगों से गिफ़्ट कार्ड, सोना या कैश के रूप में पैसे ऐंठते थे. फिर यह पैसा अमेरिकी में एक नेटवर्क के जरिए हवाला चैनलों के ज़रिए भारत भेजा जाता था.

रिश्तेदारों का निकला पूरा सिंडिकेट 

पुलिस के मुताबिक गैंग का मास्टरमाइंड प्रतापगढ़ का रहने वाला सूरज त्रिपाठी है जिसने 2012-13 में अहमदाबाद में कॉल सेंटर का काम सीखा था. वह अपने मामा राहुल त्रिपाठी, मामा के बेटे विवेक पांडे और मुंबई के टेक एक्सपर्ट आकाश अरुण दत्ता उर्फ रिकी के साथ मिलकर नेटवर्क चला रहा था. पुलिस के मुताबिक, यह एक फैमिली साइबर सिंडिकेट की तरह काम करता था.

31 लैपटॉप, 18.50 लाख रुपये कैश और 35 कॉलिंग एजेंट मिले

रेड के दौरान पुलिस को 31 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, दो वाई-फाई राउटर और 18.50 लाख रुपये कैश मिले. मास्टरमाइंड की हुंडई वरना कार भी ज़ब्त कर ली गई. साइट पर 35 वर्कस्टेशन पर कॉलिंग एजेंट काम करते पाए गए, जिन्हें उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, नागालैंड, मध्य प्रदेश और नेपाल से भर्ती किया गया था.

एजेंटों की भूमिका की जांच 

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि कॉल सेंटर में काम करने वाले एजेंट साइबर फ्रॉड के बारे में पूरी तरह से जानते थे या वे सिर्फ एम्प्लॉई के तौर पर काम कर रहे थे. सभी मुख्य आरोपियों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड (BNS), इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है.

Tags: Fake international Call CenterLucknow
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