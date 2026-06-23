लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद भारत की कोचिंग इंडस्ट्री पर उठे सवाल,फायर सेफ्टीऔर  मेडिकल सुविधा सहित कोचिंग संस्थानों के लिए क्या-क्या है जरुरी?

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India Coaching Center Rules: लखनऊ में कोचिंग सेंटर में लगी आग की घटना ने देशभर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. करोड़ों रुपये के इस तेजी से बढ़ते शिक्षा उद्योग में क्या सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन किया जा रहा है या फिर नियम केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं?
आइए जानते हैं भारत में कोचिंग सेंटर संचालन से जुड़े प्रमुख नियमों और दिशा-निर्देशों के बारे में.
क्या रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है?
केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी कोचिंग संस्थान को संचालन शुरू करने से पहले पंजीकरण कराना आवश्यक है. आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर करना होता है और यदि किसी संस्थान की कई शाखाएं हैं तो प्रत्येक शाखा का अलग रजिस्ट्रेशन जरूरी माना जाता है.इसके अलावा संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट होना भी आवश्यक है, जिस पर शिक्षकों की योग्यता, फीस संरचना, कोर्स की जानकारी, फीस रिफंड नीति और अन्य जरूरी जानकारियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हों.
छात्रों की सुरक्षा के लिए क्या हैं नियम?
कोचिंग संस्थानों को छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई मानकों का पालन करना होता है. इनमें शामिल हैं:
- फायर सेफ्टी सिस्टम और अग्निशमन उपकरण
- आपातकालीन निकास (Emergency Exit)
- पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन
- स्वच्छ पेयजल की सुविधा
- साफ-सुथरे शौचालय
- फर्स्ट एड किट
- आपातकालीन मेडिकल सहायता
विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है.
प्रति छात्र कितनी जगह जरूरी?
दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम एक वर्ग मीटर स्थान उपलब्ध होना चाहिए. इससे कक्षाओं में भीड़भाड़ कम रहती है और आपातकालीन स्थिति में निकासी आसान होती है.
मानसिक स्वास्थ्य पर भी फोकस
पिछले कुछ वर्षों में छात्रों में बढ़ते तनाव और आत्महत्या के मामलों को देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य को भी महत्वपूर्ण माना गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि केवल परीक्षा की तैयारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि छात्रों के भावनात्मक और मानसिक संतुलन का ध्यान रखना भी संस्थानों की जिम्मेदारी है.
नियमों के बावजूद क्यों होते हैं हादसे?
जानकारों के अनुसार कई कोचिंग संस्थान किराए की इमारतों में संचालित होते हैं, जहां सुरक्षा मानकों की नियमित जांच नहीं हो पाती. कई जगहों पर प्रशासनिक निगरानी और निरीक्षण की प्रक्रिया भी कमजोर मानी जाती है.इसी कारण फायर सेफ्टी, आपातकालीन निकास और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं में लापरवाही देखने को मिलती है, जो हादसों की बड़ी वजह बन सकती है.
क्या लखनऊ हादसे के बाद बदलेगी व्यवस्था?
लखनऊ की घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सुरक्षा नियमों का पालन केवल औपचारिकता नहीं होना चाहिए. लाखों छात्र रोजाना कोचिंग संस्थानों में पढ़ने जाते हैं और उनके अभिभावकों को यह भरोसा होना चाहिए कि वहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है.विशेषज्ञों का मानना है कि अब समय आ गया है कि रजिस्ट्रेशन, फायर सेफ्टी, मेडिकल सुविधाओं और शिकायत निवारण जैसे नियमों को सख्ती से लागू किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.