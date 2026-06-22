Lucknow Coaching Fire: कैसे लगी लखनऊ की कोचिंग में आग? 15 लोग जलकर राख; जानकारी देते हुए रोने लगे ब्रजेश पाठक

Lucknow Coaching Fire: लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र के पुरैनिया इलाके में सोमवार को एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेज़ी से फैली कि पूरी बिल्डिंग धुएं और आग की लपटों से घिर गई. आग पहले ग्राउंड फ्लोर पर लगी और फिर देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने के समय, दूसरी मंजिल पर एक कोचिंग सेंटर में छात्र और अन्य लोग मौजूद थे. आग देखकर कोचिंग सेंटर में मौजूद छात्र घबरा गए और चीखने-चिल्लाने लगे. कई बच्चे और अन्य लोग अपनी जान बचाने के लिए बालकनी और छतों से कूद गए. उनमें से पंद्रह की मौत हो गई. सभी बड़े अधिकारी फिलहाल मौके पर मौजूद हैं. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मृतकों के बारे में जानकारी देते हुए भावुक हो गए. सीएम योगी ने भी अपना अलीगढ़ दौरा रद्द कर दिया है और लखनऊ लौट रहे हैं.

3D आर्ट स्टूडियो में लगी आग

जानकारी के मुताबिक आग हेड हॉपर 3D आर्ट स्टूडियो में लगी. बिल्डिंग के निचले हिस्से में एक पेट शॉप भी चल रही थी, जिसमें कई पालतू जानवर थे. बचाव और राहत टीमों ने समय रहते जानवरों को सुरक्षित निकाल लिया. आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चला है और इसकी जांच चल रही है. अभी आग लगने की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन बेसमेंट में लगे AC में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है.

धुएं ने मुश्किलें बढ़ाईं

मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक, आग लगने के बाद पूरी बिल्डिंग घने धुएं से भर गई थी, जिससे अंदर फंसे लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था. बचाव टीमों को अंदर घुसने के लिए कई जगहों पर दीवारें काटनी पड़ीं. फायर ब्रिगेड के जवानों, NDRF और पुलिस की जॉइंट टीमों ने बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए एक खास ऑपरेशन चलाया.

अधिकारियों के मुताबिक, अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है. पांच लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. कई लोगों को स्ट्रेचर और गीले कंबल की मदद से बाहर निकाला गया. बचाव टीमें बिल्डिंग के अंदर फंसे दूसरे लोगों को लगातार ढूंढ रही हैं.

2 दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर तैनात

घटना की सूचना मिलते ही करीब दो दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. आग पर काबू पाने के लिए लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है. NDRF, फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासन की टीमें मिलकर राहत और बचाव का काम कर रही हैं. डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस, JCP, और LDA के सीनियर अधिकारी, ज़िला प्रशासन के दूसरे अधिकारियों के साथ, मौके पर मौजूद हैं और पूरे ऑपरेशन पर नज़र रख रहे हैं.

KGMU ट्रॉमा सेंटर भेजे गए घायल

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बाहर निकाले गए कई लोग घायल पाए गए. चार घायलों को तुरंत किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है. अस्पताल प्रशासन ने घायलों के इलाज के लिए खास इंतज़ाम किए हैं. सभी घायलों का डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है, और उनकी हालत पर लगातार नज़र रखी जा रही है. कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

कई लोगों को गंभीर हालत

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, एक व्यक्ति को गंभीर हालत में बिल्डिंग से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया. चश्मदीदों के मुताबिक, वह हिल-डुल नहीं पा रहा था. एक और व्यक्ति को भी स्ट्रेचर पर बाहर निकाला गया, उसे लाल गीले कंबल में लपेटा गया और अस्पताल ले जाया गया. बचावकर्मियों ने एक तीसरे व्यक्ति को भी स्ट्रेचर पर बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुँचाया. हालाँकि, प्रशासन ने अभी तक उनकी सेहत के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी जारी नहीं की है.

आग लगने से 15 लोगों की मौत

घटना के बाद 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है. हालांकि, बच्चों और दूसरे लोगों की संख्या अभी पता नहीं है. अधिकारियों का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने और सभी घायलों की हालत साफ होने के बाद ही कोई ऑफिशियल जानकारी जारी की जाएगी. हालांकि, बचाए गए कुछ लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए, मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है.

सीएम योगी ने लिया संज्ञान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लगी आग पर संज्ञान लिया है और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव काम में तेजी लाने, घायलों का सही इलाज सुनिश्चित करने और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया है.

अलीगढ़ में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा, “मुझे अलीगढ़ में रात भर रुकना था, लेकिन लखनऊ में हुए बड़े हादसे को देखते हुए, मैं अभी लखनऊ के लिए निकलूंगा और मरने वालों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करूंगा.” घटना को देखते हुए, अलीगढ़ में मेरा रात भर रुकना कैंसिल कर दिया गया.

सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटना की गंभीरता को देखते हुए DGP राजीव कृष्ण और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद मौके पर पहुंचे. सीनियर अधिकारियों ने राहत और बचाव काम का रिव्यू किया और संबंधित डिपार्टमेंट को ज़रूरी निर्देश दिए. आग पर पूरी तरह काबू पाने और बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें अभी चल रही हैं. इस बीच, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक इमोशनल हो गए.