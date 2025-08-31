बेहटा गांव में पटाखा फैक्टरी में विस्फोट, 4 लोगों की मौत

Fireworks factory Explosion: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र में बेहटा गाँव है। यह गाँव शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। रविवार को यह गाँव धमाकों की आवाज़ से दहल उठा। दोपहर लगभग 12 बजे गाँव में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँची। राहत और बचाव कार्य जारी है।
इस हादसे पर लखनऊ के डीएम विशाख जी ने कहा, “पुलिस टीम, आपातकालीन प्रतिक्रिया और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुँच गई हैं। दो लोगों की मौत हो गई है और पाँच लोग घायल हैं। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें विस्फोट के कारणों और अन्य पहलुओं का पता लगाने के लिए यहाँ मौजूद हैं।”
विस्फोट के बाद इमारत मलबे में तब्दील
वहीं, डीएम विशाख जी ने बताया कि तीन घायलों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि दो गंभीर रूप से घायलों को आगे के इलाज के लिए केजीएमयू रेफर किया गया है। पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर पहुँच गई है। जिस इमारत में विस्फोट हुआ था, वह पूरी तरह से नष्ट हो गई है और आसपास की इमारतें भी प्रभावित हुई हैं। अग्निशमन सेवा और पुलिस की टीमें विस्फोट के कारणों की जाँच कर रही हैं। बीडीडी टीम और अग्निशमन सेवा की टीमें विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए साक्ष्य एकत्र कर रही हैं।
राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश
इस दुखद दुर्घटना पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को मौके पर पहुँचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।