लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना ने We Women Want Conclave 2025 में साझा किया अपना अविश्वसनीय अनुभव, युवाओं को दिया ये संदेश

We Women Want Conclave 2025: लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना (सेवानिवृत्त), चिकित्सा सेवा (सेना) की पहली महिला महानिदेशक हैं और उन्होंने वी वीमेन वांट एंड शक्ति अवार्ड्स 2025 के प्रेरणादायक सत्र के दौरान एक अविश्वसनीय अनुभव और यात्रा साझा की।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 7, 2025 22:00:00 IST

We Women Want Conclave 2025: लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना (सेवानिवृत्त), चिकित्सा सेवा (सेना) की पहली महिला महानिदेशक हैं और उन्होंने वी वीमेन वांट एंड शक्ति अवार्ड्स 2025 के प्रेरणादायक सत्र के दौरान एक अविश्वसनीय अनुभव और यात्रा साझा की। एक सैन्य परिवार से होने के कारण, वह अपने पिता से स्पष्ट रूप से प्रभावित थीं, जो एक वायु सेना चिकित्सक थे और 1965 और 1971 के युद्ध में सेवा दे चुके थे। और यह देखकर कि हवाई हमलों के बावजूद उनके पिता कितने डटे रहे, उन्हें बहुत कम उम्र में ही यह सीख मिल गई कि स्वयं से पहले सेवा का महत्व न भूलें।

‘VUCA’ (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous) से बनेगी बात

एक सैन्य परिवार में पली-बढ़ी होने के कारण, वह पहले से ही एक दृढ़ नेता हैं, इस मायने में कि वह दुनिया की जटिलताओं के साथ जीने में सक्षम हैं, जिसे वह ‘वुका’ कहती हैं, अर्थात अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट। एक लड़ाकू पायलट से विवाह और परिवार की सैन्य विरासत को पाने वाले बेटों ने राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को और मजबूत किया। सैन्य और नागरिक जीवन में मानसिकता के अंतर पर पूछे गए प्रश्न पर, उन्होंने लचीलेपन और राष्ट्र के प्रति दृढ़ निष्ठा के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे आपको अपनी सोच को ढालना होगा और सैन्य जीवन में आने वाली बदलती पोस्टिंग और विशिष्ट लोगों के साथ बातचीत के प्रति सजग रहना होगा।

मानसिक शक्ति और कड़ी मेहनत

युवा महिलाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि हालाँकि यह करियर अविश्वसनीय रूप से संतुष्टिदायक है, लेकिन इसके साथ मानसिक शक्ति और निरंतर कड़ी मेहनत भी आती है। उन्होंने कहा कि यह नेतृत्व, साहस, खेल भावना और टीम वर्क सिखाता है, क्योंकि उन्होंने योग्यता और मानकों के मामले में लिंग के अंधे पहलू पर ज़ोर दिया।

‘पिता, पति और बेटे हैं जीवन की रीढ़’

एक मज़बूत समर्थन प्रणाली होने के कारण, लेफ्टिनेंट जनरल सक्सेना ने अपने परिवार और विशेष रूप से अपने पिता, पति और बेटों को जीवन की रीढ़ बताया। उनकी माँ भी उन महत्वपूर्ण परिस्थितियों में शामिल थीं जब हालात कठिन थे क्योंकि वह एक माँ होने और अपनी ज़िम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थीं। वह न केवल एक अग्रणी हैं, बल्कि इस बात का एक उदाहरण भी हैं कि कैसे दृढ़ता, प्रतिबद्धता और उद्देश्य पुरुष-प्रधान क्षेत्र में उपलब्धि की ओर ले जाते हैं।

