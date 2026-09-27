Home > देश > LPU में बवाल से बढ़ा तनाव, छात्रों पर लाठीचार्ज, तो गाड़ियों में लगाई आग… फगवाड़ा में छात्र प्रदर्शन के दौरान दिनभर क्या-क्या हुआ?

LPU में बवाल से बढ़ा तनाव, छात्रों पर लाठीचार्ज, तो गाड़ियों में लगाई आग… फगवाड़ा में छात्र प्रदर्शन के दौरान दिनभर क्या-क्या हुआ?

LPU Student Protest: फगवाड़ा के LPU में 27 सितंबर 2026 का दिन सुबह से शाम तक बढ़ते तनाव के नाम रहा. कैंपस में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद छात्रों ने हाईवे जाम किया और शाम तक पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई. पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो प्रदर्शकारियों की ओर से पथराव किए जाने की खबर सामने आई.

By: Shristi S | Published: September 27, 2026 8:44:36 PM IST

फगवाड़ा में LPU छात्र प्रदर्शन के दौरान दिनभर क्या-क्या हुआ?
फगवाड़ा में LPU छात्र प्रदर्शन के दौरान दिनभर क्या-क्या हुआ?


LPU Phagwara Student Protest: पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में रविवार 27 सितंबर 2026 का दिन सुबह से शाम तक बढ़ते तनाव के नाम रहा. एक छात्रा से कथित बलात्कार और उसके बाद खुदकुशी से जुड़ा दावा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कैंपस में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा. प्रदर्शन ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया. कैंपस में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद छात्रों ने हाईवे जाम किया और शाम तक पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई. पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो प्रदर्शकारियों की ओर से पथराव किए जाने की खबर सामने आई. 

रात में वायरल हुआ मैसेज

पूरा विवाद शनिवार रात 26 सितंबर 2026 से शुरू हुआ. सोशल मीडिया पर एक मैसेज से फैला, जिसमें दावा किया गया कि कैंपस में एक छात्रा के साथ बलात्कार हुआ और बाद में उसने खुदकुशी कर ली. इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन मैसेज फैलते ही बड़ी संख्या में छात्र गर्ल्स हॉस्टल के आसपास जुटने लगे. 

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पुलिस के मुताबिक शुरुआती जानकारी भी सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से जुड़ी थी.

सुबह होते-होते कैंपस में तोड़फोड़ और आगजनी

रात से शुरू हुआ प्रदर्शन रविवार सुबह उग्र हो गया. छात्रों ने कैंपस की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और कुछ जगहों पर आग भी लगाई. इसके बाद प्रदर्शनकारी यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट की ओर बढ़े. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस बल को तैनात किया गया. 

हाईवे पर धरना, घंटों थमा ट्रैफिक

इसके बाद छात्रों ने जालंधर-फगवाड़ा नेशनल हाईवे पर धरना दे दिया. सड़क पर बड़ी संख्या में छात्रों के जुटने से वाहनों की लंबी कतार लग गई और ट्रैफिक प्रभावित हुआ. प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए सुरक्षा बढ़ानी पड़ी. 

पुलिस ने दर्ज की FIR

मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने छात्रों की शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की. DIG जालंधर रेंज नवीन सिंगला ने मामले की जांच के लिे SIT गठित करने की जानकारी दी. जांच में छात्र प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है. पुलिस का कहना है कि वायरल दावों की सच्चाई जांच के बाद ही साफ होगी. 

शाम तक फिर भड़का तनाव, पुलिस-प्रदर्शनकारी आमने-सामने

रविवार शाम तक LPU के बाहर तनाव और बढ़ गया. प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी. ANI और सामने आए वीडियो के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया. प्रदर्शनकारियों की ओर से वाहनों में आग लगाए जाने की भी जानकारी सामने आई है. फिलहाल, पुलिस हालात को काबू में करने में जुटी है.

दुष्कर्म और खुदकुशी के दावे पर जांच जारी

इस पूरे विवाद की सबसे अहम कड़ी उस छात्रा से जुड़ा दावा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर दुष्कर्म और खुदकुशी की बातें वायरल हुईं. यूनिवर्सिटी ने इन दावों को बेबुनियाद बताया है, जबकि पुलिस ने मामले की जांच के लिए SIT बनाई है और FIR दर्ज की है. ऐसे में छात्रा के साथ वास्तव में क्या हुआ, यह जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा.

Tags: LPU Student Protestpunjab news
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