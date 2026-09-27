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Punjab News: LPU में आधी रात मचा बवाल, शीशे तोड़े-आगजनी और हाईवे जाम…Social Media की खबर से भड़के छात्र? G-3 हॉस्टल के रूम नंबर- 504 से जुड़ा है विवाद!

LPU Student Protest: LPU में छात्रा के साथ दुष्कर्म और सुसाइड की अफवाहों के बाद आधी रात छात्रों ने जमकर हंगामा किया. कैंपस में तोड़फोड़, आगजनी और दिल्ली-अमृतसर हाईवे जाम हुआ. जानिए पूरा मामला और पुलिस-यूनिवर्सिटी का पक्ष.

By: Kajal Jain | Last Updated: September 27, 2026 3:37:09 PM IST

LPU में आधी रात मचा बवाल, शीशे तोड़े-आगजनी और हाईवे जाम...सोशल मीडिया पर फैली खबर से भड़के छात्र, हॉस्टल-3 के कमरे नंबर 504 से जुड़ा है विवाद!
LPU में आधी रात मचा बवाल, शीशे तोड़े-आगजनी और हाईवे जाम...सोशल मीडिया पर फैली खबर से भड़के छात्र, हॉस्टल-3 के कमरे नंबर 504 से जुड़ा है विवाद!


LPU Student Protest: पंजाब की पॉपुलर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और सुसाइड को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के बाद जबरदस्त हंगामा मच गया है. रविवार तड़के करीब 2 बजे बड़ी संख्या में LPU के छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर जमकर तोड़फोड़ की, खिड़कियों के शीशे तोड़े और कुछ जगहों पर आगजनी भी की. इसके बाद छात्रों ने दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया. छात्रों का गुस्सा इस बात पर था कि जी-3 हॉस्टल की एक छात्रा के साथ तीन दिन पहले कथित तौर पर रेप हुआ था और पुलिस-प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया था. हालांकि, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इन्हें ‘फर्जी और बेबुनियाद’ बताया है और कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ, इस विरोध प्रदर्शन के पीछे एक अन्य छात्र की संदिग्ध मौत और हॉस्टल की सुविधाओं को लेकर भी छात्रों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है.

आधी रात को छात्रों का उग्र प्रदर्शन और हाईवे जाम

रविवार की सुबह लगभग 2 बजे LPU के छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा. छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर तोड़फोड़ करने के साथ-साथ दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया. स्थिति को संभालने के लिए जालंधर रेंज के डीआईजी नवीन सिंगला, कपूरथला एसएसपी गौरव टूरा और तीन जिलों की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को समझाने की कोशिश की और बताया कि उनकी शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हालांकि, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वे अपनी अन्य मांगों को लेकर हाईवे पर डटे रहे, जिसके बाद पुलिस उन्हें मनाने और यातायात सुचारू करने के प्रयासों में जुटी रही.

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रेप और सुसाइड की अफवाहों पर मचा घमासान

डीआईजी नवीन सिंगला ने जानकारी दी कि छात्रों द्वारा दिए गए बयानों में हॉस्टल के कमरा नंबर 504 का जिक्र किया गया है, जिसके आधार पर आसपास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले की जांच पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से होगी और इसमें 5 छात्रों को शामिल करते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया गया है. इसके अलावा, छात्रों ने तेलंगाना के एक छात्र की कैंपस में हुई संदिग्ध मौत (सुसाइड) मामले की भी दोबारा गहराई से जांच करने की मांग उठाई है, जिस पर पुलिस ने बीएनएसएस (BNSS) की धारा 174 के तहत कार्रवाई आगे बढ़ा दी है.

एलपीयू मैनेजमेंट और छात्रों के बीच मैराथन मीटिंग

छात्रों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन हरकत में आ गया. एलपीयू के वीसी (VC) डॉ. जसपाल सिंह संधू और डीन के साथ पुलिस अधिकारियों और छात्र प्रतिनिधियों की एक उच्च-स्तरीय मीटिंग शुरू हुई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच छात्रों की लॉजिस्टिक और हॉस्टल से जुड़ी अन्य मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई. डीआईजी ने माना कि छात्रों और वार्डन की कुछ माँगे जायज हैं, जिन्हें आपसी बातचीत के जरिए जल्द सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है.

यूनिवर्सिटी का पक्ष और अन्य जगहों पर फैली अफवाहें

इस बीच, एलपीयू की रजिस्ट्रार मोनिका गुलाटी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इन सभी दावों को खारिज किया और कहा कि कुछ लोग यूनिवर्सिटी की शांति भंग करने और उसकी छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैला रहे हैं. गौरतलब है कि ऐसा ही एक मिलता-जुलता मामला हाल ही में पंजाब के राजपुरा स्थित चितकारा यूनिवर्सिटी में भी सामने आया था, जहां सोशल मीडिया पर दो छात्राओं की सुसाइड की फर्जी अफवाह फैलने के बाद भारी विरोध प्रदर्शन और हंगामा हुआ था. पुलिस और प्रशासन दोनों ही जगहों पर छात्रों से अपील कर रहे हैं कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें.

ये भी पढ़ें:- 10:30 बजे हॉस्टल में हुआ घिनौना कांड! रोते हुए मासूम ने घर पर लगाया फोन और… आखिर उस रात हॉस्टल में क्या हुआ?

Tags: punjab news
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