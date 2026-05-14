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LPG Tanker Crosses Hormuz: भारत के लिए खुशखबरी! LPG लेकर होर्मुज से निकला MV Sunshine जहाज; खत्म हो रहा संकट

LPG Tanker Crosses Hormuz: भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. दरअसल, भारत को होर्मुज़ जलडमरूमध्य से एक बेहद ही ख़ास खबर मिली है. बता दें कि भारत आ रहा LPG टैंकर MV Sunshine, होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सफलतापूर्वक गुज़र गया है.

By: Heena Khan | Last Updated: May 14, 2026 7:01:01 AM IST

LPG Tanker Crosses Hormuz
LPG Tanker Crosses Hormuz


LPG Tanker Crosses Hormuz: भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. दरअसल, भारत को होर्मुज़ जलडमरूमध्य से एक बेहद ही ख़ास खबर मिली है. बता दें कि भारत आ रहा LPG टैंकर MV Sunshine, होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सफलतापूर्वक गुज़र गया है. जी हाँ! भारतीय नौसेना और कई एजेंसियां ​​इसे सुरक्षा दे रही हैं. सूत्रों ने ANI को इस बात की जानकारी दी है कि LPG टैंकर MV Sunshine अभी होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़र रहा है और फ़ारसी खाड़ी से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद अब भारत की ओर बढ़ रहा है. जानकारी के मुताबिक, यह भारत आ रहा 15वां LPG जहाज़ है जिसे इस क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाला गया है. वहीं अब कहीं न कहीं राहत की खबर ये है कि जल्द ही भारत से LPG संकट खत्म हो जाएगा.

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खत्म होगा संकट 

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, भारतीय नौसेना सहित कई एजेंसियां ​​जहाज़ की भारत तक सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम कर रही हैं. जिसके चलते, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी है कि सरकार ने पश्चिम एशिया में संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति में आई रुकावटों को सफलतापूर्वक संभाला है, और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि उपभोक्ताओं पर इसका बोझ कम से कम पड़े; उन्होंने आगे कहा कि इस दौरान, भारत ने घरेलू LPG उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हासिल की है.

कब हुआ था रवाना

जिस जहाज़ ने जलडमरूमध्य पार किया है, उसकी पहचान ‘सिमी’ (Symi) के रूप में हुई है. यह मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला एक जहाज़ है, जो LPG ले जा रहा है. यह जलडमरूमध्य से गुज़रने वाला 11वां LPG टैंकर है, और बाकी एक टैंकर कच्चा तेल ले जा रहा था. जानकारी के मुताबिक वियतनाम के झंडे वाला जहाज़ ‘NV Sunshine’, जो बुधवार रात को जलडमरूमध्य पार कर रहा था, वो भी LPG ले जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि यह जहाज़ गुरुवार सुबह तक इस संघर्ष-ग्रस्त जलडमरूमध्य से बाहर निकल जाने की संभावना है. Marinetraffic के अनुसार, लगभग 46,000 टन कुकिंग गैस से लदे इस जहाज़ का गंतव्य न्यू मंगलुरु बंदरगाह है. इस पर 24 क्रू सदस्य हैं, और वे सभी वियतनामी हैं.

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