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LPG Price Today: क्या फिर महंगा हुआ गैस सिलेंडर? जारी हुई नई रेट लिस्ट, जानिए आपके शहर का ताजा भाव

LPG Price Today: 12 जून को LPG सिलेंडर की कीमतें स्थिर रहीं। सरकार का दावा है कि भारतीय ग्राहकों को दुनिया भर में सबसे कम कुकिंग गैस की कीमतों का फ़ायदा मिल रहा है.

By: Preeti Rajput | Published: June 12, 2026 10:58:04 AM IST

क्या फिर महंगा हुआ गैस सिलेंडर?
क्या फिर महंगा हुआ गैस सिलेंडर?


LPG Price Today: ईरान-अमेरिका युद्ध के दौरान घरेलू LPG गैस की कीमत बढ़ गई है. पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी. फिर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई गईं. ईरान-अमेरिका युद्ध के दौरान केंद्र सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है. होर्मुज की खाड़ी बंद है. होर्मुज की खाड़ी बंद होने से LPG की भारी कमी हो गई है. एक भारतीय जहाज पर भी हमला हुआ. इससे LPG का बड़ा संकट पैदा हो सकता है. LPG सिलेंडर के ग्राहकों को हाल ही में कीमतों में बढ़ोतरी का झटका लगा है. केंद्र सरकार ने 14.2 kg वाले घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमत 29 रुपये बढ़ा दी है. यह रेट 7 जून 2026 से लागू किया गया था. आइए जानते हैं आज घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें क्या हैं.

घरेलू LPG सिलेंडर के नए 

शहर का नाम  घरेलू LPG (14.2 KG)
दिल्ली 942
मुंबई 941.50
कोलकाता     968
चेन्नई 957.50
पटना     1031.50
लखनऊ 979.50
जयपुर 945.50

कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम

शहर का नाम कमर्शियल LPG (19 KG)
दिल्ली  3,113.50
मुंबई 3,067.50
कोलकाता 3,255.50
चेन्नई      3,283
 3,283  3,400
लखनऊ      3,236 

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क्या बोले केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी?

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गैस की कीमतें बढ़ने पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि बढ़े हुए दामों से सरकार को भी खुशी नहीं है, लेकिन इसके पीछे वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं. उनके मुताबिक, युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते होने वाली सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे एलपीजी की उपलब्धता कम हो गई है. अब भारत को दूर-दराज के देशों से गैस मंगानी पड़ रही है. इससे जहाजों को आने-जाने में 40 से 45 दिन ज्यादा लग रहे हैं और परिवहन व बीमा का खर्च भी काफी बढ़ गया है. इसी कारण गैस के दाम बढ़ाना जरूरी हो गया था.

युद्ध का LPG सप्लाई और कीमतों पर असर

ऑयल मिनिस्ट्री के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के डेटा के मुताबिक, FY25 की तुलना में इस साल LPG की खपत 20% घटकर 2.13 मिलियन टन रह गई. खास बात यह है कि LPG इंपोर्ट (खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला) भारत की सप्लाई का 90% है, जो ज़्यादातर मिडिल ईस्ट से आता है. स्ट्रेटेजिक होर्मुज स्ट्रेट में सप्लाई चेन में रुकावटों ने इंटरनेशनल लेवल पर फ़्यूल की कीमतों पर दबाव डाला है. पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में हालिया बदलाव के जरिए, सरकार ने कीमतों का कुछ दबाव ग्राहकों पर डाल दिया है. 

Tags: domestic gas cylinder ratesLPG cylinder price 12 June 2026LPG price Today
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