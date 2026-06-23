क्या कम होंगे घरेलू सिलेंडर के दाम?गैस सप्लाई को लेकर बड़ी खबर; जून में अमेरिका से आएगी सबसे ज्यादा LPG

LPG Price News: भारत ने जून 2026 में अमेरिका से रिकॉर्ड मात्रा में एलपीजी (LPG) खरीदने का फैसला किया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस महीने अमेरिका से एलपीजी आयात 10 लाख टन से अधिक पहुंच सकता है, जो अब तक का सबसे बड़ा स्तर माना जा रहा है. मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में सप्लाई बाधित होने के बाद भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है.

क्यों बढ़ानी पड़ी अमेरिका से LPG की खरीद?

भारत अपनी घरेलू एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है. लंबे समय से देश की अधिकांश गैस आपूर्ति सऊदी अरब, यूएई, कतर और अन्य खाड़ी देशों से होती रही है. लेकिन हाल के महीनों में मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने और होर्मुज मार्ग पर दबाव बनने से सप्लाई प्रभावित हुई.इसी वजह से भारतीय तेल कंपनियों ने वैकल्पिक स्रोतों की तलाश शुरू की और अमेरिका से बड़े पैमाने पर एलपीजी खरीदने का निर्णय लिया. इससे घरेलू बाजार में गैस की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिली है.

जून में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है आयात

जानकारी के मुताबिक, जून 2026 में भारत का कुल एलपीजी(LPG LPG Price Cut Soon Big Update on Gas Supply as India Imports Record LPG From the US in June) आयात 11 से 12 लाख टन के बीच रह सकता है. इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी अमेरिका की रहने का अनुमान है, जहां से 10 लाख टन से ज्यादा एलपीजी आने की संभावना जताई जा रही है.इससे पहले अप्रैल में आयात में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन मई और जून में सरकार तथा तेल कंपनियों की रणनीति के चलते स्थिति में सुधार आया है.

सरकार ने उठाए कई अहम कदम

सिर्फ आयात बढ़ाने के अलावा सरकार ने घरेलू स्तर पर भी कई उपाय किए हैं. रिफाइनरियों को अधिक एलपीजी उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया है. साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को प्राथमिकता देने और पाइप्ड गैस नेटवर्क के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है.इन प्रयासों का उद्देश्य किसी भी वैश्विक संकट के दौरान देश में गैस की आपूर्ति को प्रभावित होने से बचाना है.

भारत की ऊर्जा रणनीति में बड़ा बदलाव