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LPG New Rule: क्या आपको भी मिला LPG सरेंडर मैसेज? नए नियमों से बढ़ी सख्ती; तुरंत करें ये काम

LPG cylinder surrender message: तेल और गैस कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन यूज़र्स को LPG सिलेंडर जारी न करें या उन्हें दोबारा न भरें, जो पहले से ही PNG का इस्तेमाल कर रहे हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 6, 2026 5:19:15 PM IST

LPG सिलेंडर सरेंडर संदेश
LPG सिलेंडर सरेंडर संदेश


LPG New Rule: बढ़ते वैश्विक तनाव और तेल-गैस की सप्लाई में रुकावटों के बीच, भारत सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसका सीधा असर देश भर के लाखों घरों पर पड़ेगा. अगर आपको हाल ही में कोई मैसेज मिला है, जिसमें आपसे अपना LPG सिलेंडर वापस करने (सरेंडर करने) के लिए कहा गया है, तो आप अकेले नहीं हैं. यह कदम एक बड़े प्रयास का हिस्सा है, जिसका मकसद ऐसे समय में सप्लाई को मैनेज करना है, जब दुनिया भर में एनर्जी के संसाधनों पर दबाव है.

‘स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़’ के पास स्थिती खराब

मध्य-पूर्व में भू-राजनीतिक तनावों, खासकर ‘स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़’ (Strait of Hormuz) के आस-पास के हालात बिगड़ने से स्थिति और गंभीर हो गई है. इस इलाके में किसी भी तरह की रुकावट का असर भारत जैसे उन देशों पर भी पड़ता है, जो अपनी ज़रूरतों के लिए आयात (imports) पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं. यह पक्का करने के लिए कि LPG सिर्फ़ उन्हीं घरों तक पहुँचे, जिन्हें इसकी सच में ज़रूरत है, सरकार ने अब एक सख़्त नियम लागू किया है: “एक घर, एक गैस कनेक्शन”.

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इसका मतलब है कि अब कोई भी घर एक ही समय पर LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) और PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) दोनों कनेक्शन एक साथ नहीं रख सकता. यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है, और गैस कंपनियों ने यूज़र्स को इसकी जानकारी देना भी शुरू कर दिया है.

LPG का नया नियम क्या है?

सरकार ने साफ़ कर दिया है कि अब एक ही घर में LPG और PNG दोनों कनेक्शन रखना मंज़ूर नहीं है. अगर किसी घर में पहले से ही PNG कनेक्शन है, तो उसे अपना LPG सिलेंडर वापस करना होगा.

तेल और गैस कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन यूज़र्स को LPG सिलेंडर जारी न करें या उन्हें दोबारा न भरें, जो पहले से ही PNG का इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि एक ही घर में दो कनेक्शन होने की समस्या (duplication) को रोका जा सके और सीमित संसाधनों का सही तरीके से बँटवारा हो सके.

यह नियम क्यों लागू किया गया है?

इस फ़ैसले के पीछे मुख्य वजह दुनिया भर में चल रहा तेल और गैस का संकट है. मध्य-पूर्व में तनाव और ‘स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़’ के आस-पास की चिंताओं ने सप्लाई में रुकावटों का डर पैदा कर दिया है. भारत अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर है. अगर सप्लाई के रास्तों पर कोई असर पड़ता है, तो इससे कमी (shortages) हो सकती है. हर घर में एक से ज़्यादा कनेक्शनों को सीमित करके, सरकार यह पक्का करना चाहती है कि LPG उन लोगों को मिल सके, जिनके पास PNG की सुविधा नहीं है.

यूज़र्स को मिल रहे मैसेज 

कई यूज़र्स ने बताया है कि उन्हें गैस कंपनियों से मैसेज मिल रहे हैं, जिनमें उनसे अपने कनेक्शन की स्थिति की जाँच करने और अगर उनके पास PNG कनेक्शन भी है, तो अपना LPG सिलेंडर वापस करने के लिए कहा जा रहा है.

ये मैसेज अक्सर यूज़र्स को उन सरकारी पोर्टल्स (वेबसाइटों) पर भेजते हैं, जहाँ वे अपने कनेक्शन की जानकारी देख सकते हैं और सिलेंडर वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. कम्युनिकेशन में साफ़ तौर पर कहा गया है कि दोनों कनेक्शन रखना नए नियम के ख़िलाफ़ है.

अगर आप नियम का पालन नहीं करते हैं तो क्या होगा?

नियमों को नज़रअंदाज़ करने पर सख़्त कार्रवाई हो सकती है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि:

LPG कनेक्शन बिना किसी पहले से दी गई सूचना के काटे जा सकते हैं.

नियमों का पालन न करने पर यूज़र्स पर जुर्माना लगाया जा सकता है.

रिफिलिंग सेवाएँ रोकी जा सकती हैं.

इंडिया टूडे की एक रिपोर्ट के मुताबिकलगभग 50,000 यूज़र्स जिनके पास LPG और PNG दोनों कनेक्शन थे, उन्होंने पहले ही अपने सिलेंडर वापस कर दिए हैं. उम्मीद है कि यह संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस नियम के बारे में पता चल रहा है.

गैस कंपनियों ने भी उन घरों की पहचान करने के लिए ज़्यादा सक्रियता से जाँच-पड़ताल शुरू कर दी है, जिनके पास दोहरे कनेक्शन हैं.

कैसे जांचें कि कोई LPG कनेक्शन आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा है या नहीं

कई यूज़र्स को LPG सिलेंडर वापस करने के अलर्ट मिल रहे हैं, ऐसे में एक अहम सवाल यह है: आप यह कैसे जाँचेंगे कि कोई कनेक्शन आपके नाम या मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड है या नहीं? यहाँ एक आसान, स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दी गई है:

स्टेप 1: ऑफ़िशियल पोर्टल पर जाएँ

PNG/LPG जाँच की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाएँ:
https://mypngd.in

स्टेप 2: जाँच का तरीका चुनें

होमपेज पर आपको दो विकल्प दिखाई देंगे:

मोबाइल नंबर

LPG ID

अगर आप अपने फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके जाँच करना चाहते हैं, तो ‘Mobile’ चुनें.

स्टेप 3: अपनी जानकारी डालें

अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टाइप करें

स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा कोड भरें

स्टेप 4: ‘Get OTP’ पर क्लिक करें

आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP (वन-टाइम पासवर्ड) आएगा. स्टेप 5: वेरिफ़ाई करें और स्टेटस चेक करें

लॉग इन करने के लिए OTP डालें.

इसके बाद सिस्टम दिखाएगा कि – 

क्या आपके नंबर से कोई LPG कनेक्शन जुड़ा हुआ है

या कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है

LPG कनेक्शन की डिटेल्स चेक करने के दूसरे तरीके

अगर वेबसाइट पर रिज़ल्ट नहीं दिखते हैं, तो आप ये भी आज़मा सकते हैं:

अपने LPG प्रोवाइडर की वेबसाइट पर लॉग इन करना, जैसे

Indane Gas

HP Gas

Bharat Gas

उनके मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करना

कस्टमर केयर को कॉल करके रजिस्टर्ड नंबर के ज़रिए वेरिफ़ाई करना

पुराने LPG बुकिंग SMS या सब्सिडी मैसेज चेक करना

आपको कोई कनेक्शन क्यों नहीं दिख सकता है

इसके कुछ कारण हो सकते हैं:

आपका LPG कनेक्शन परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नंबर पर रजिस्टर्ड है
गैस एजेंसी के पास यह नंबर कभी अपडेट नहीं किया गया था
कनेक्शन इनएक्टिव है या पहले ही सरेंडर किया जा चुका है

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Tags: LPG cylinder surrender messageLPG new ruleLPG shortage in Indiaone user one connectionPNG connection rule
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