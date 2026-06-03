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LPG Cylinder Price Today: 587 रुपये सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों की हुई बड़ी बचत!

LPG Cylinder Price Today: भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमत पड़ोसी देशों के मुकाबले काफी कम है. जहां श्रीलंका में ₹1,241, नेपाल में ₹1,207 और पाकिस्तान में ₹1,046 का सिलेंडर मिलता है, वहीं भारत में इसकी कीमत ₹913 है.

By: Preeti Rajput | Published: June 3, 2026 9:36:21 AM IST

587 रुपये सस्ता हुआ सिलेंडर
587 रुपये सस्ता हुआ सिलेंडर


LPG Cylinder Price Today: दुनियाभर में एलपीजी की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है. लेकिन भारत में करोड़ों परिवारों को अब इससे राहत मिलती हुई नजर आ रही है. सरकार और तेल कंपनियों ने मिलकर 10 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को स्पालई लागत से ₹587 सस्ता एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराया जा रहा है. यही कारण है कि जहां पड़ोसी देशों में गैस सिलेंडर की कीमतें 1,000 से ऊपर पहुंच चुकी हैं. वहीं भारत में उपभोक्ताओं को कम कीमत चुकानी पड़ रही है. यह कदम महंगाई के दौर में आम लोगों के घरेलू बजट को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. 

587 रुपये सस्ता सिलेंडर

सरकार की सब्सिडी का सबसे बड़ा फायदा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिल रहा है. उन्होंने एक एलपीजी सिलेंडर के लिए केवल 613 रुपये चुकाने हैंय़ वहीं सामान्य उपभोक्ताओं को भी 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर केवल 913 रुपये में मिल रहा है. बल्कि सप्लाई लागत लगभग ₹1,200 है. यानी सरकार और तेल कंपनियां मिलकर उपभोक्ताओं की बड़ी राहत दे रही हैं. 

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तेल कंपनियों पर बढ़ रहा भारी बोझ

LPG की सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की कीमत ऑयल मार्केंटिंग कंपनियों को चुकानी पड़ी रही है. सप्लाई लागत और बिक्री मूल्य के बीच अंतर होने के कारण कंपनियों को पिछले वित्त वर्ष में  ₹41,338 करोड़ का नुकसान हुआ था. वहीं इस साल अनुमान जताया जा रहा है कि यह आंकड़ा बढ़कर करीब ₹60,000 करोड़ तक पहुंच सकता है. इस बोझ का कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कंपनियों को लगभग 30 हजार करोड़ का मुआवजा देने का प्रावधान किया है. 

LPG सिलेंडर के रेट

दिल्ली में 14.2 किलो का घरेलू एलपीजी सिलेंडर 913 में उपलब्ध है. वहीं, 5 किलो का छोटा सिलेंडर 339 रुपये में मिल रहा है. इसके साथ ही 10 किलो के एक्स्ट्रालाइट एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹652 तय की गई है. महंगाई के दौर में यह एक बड़ी राहत मानी जा रही है. 

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Tags: lpg price delhiLPG price Today
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